Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 16:24

Max Verstappen heeft eindelijk de nieuwe winnaarsbeker van de Grand Prix van Hongarije in ontvangst mogen nemen. Dat liet de Nederlander zien op zijn Instagram. Lando Norris, die het origineel per ongeluk kapot had geslagen, mocht er ook bij zijn.

Na de Britse Grand Prix op Silverstone wilde Norris op het podium zorgen voor een champagne-fontein en dus sloeg hij met de fles op de hoogste trede van het podium waar Verstappen had gestaan. Door de dreun viel de trofee voor de eerste plek om. Op de Hungaroring herhaalde Norris het trucje met een gesneuvelde bokaal van tienduizenden euro's tot gevolg. De fabrikant van de trofee voor de Hongaarse Grand Prix is meer dan een maand bezig geweest om een nieuwe te maken voor Verstappen. Overigens, na Spa-Francorchamps maakte de crew van Red Bull Racing per ongeluk zelf de beker kapot tijdens een fotoshoot.



€40.000

De trofee kost maar liefst 40.000 euro en is handgemaakt door Herend Porcelain Manufactory, een Hongaars bedrijf dat gespecialiseerd is in luxe handbeschilderd en verguld porselein. Verstappen liet op zijn Instagram zien dat hij vandaag een nieuwe in ontvangst heeft mogen nemen. Ook Norris mocht erbij zijn. In de reacties onder de post werd natuurlijk wel gegrapt: "Laat Lando hem niet nog een keer aanraken".