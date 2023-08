Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 11:23 - Laatste update: 11:27

Voor Jos Verstappen is het duidelijk dat zoon Max binnen afzienbare tijd terug te zien is in een 24 uurs-race. De tweevoudig kampioen heeft meermaals zijn wens uitgesproken om deel te nemen aan dat soort wedstrijden, maar Red Bull Racing lijkt dat risico voorlopig nog niet te willen nemen.

Als Verstappen niet achter het stuur van de RB19 te vinden is, dan is de kans groot dat de Limburger in zijn simulator aan het racen is. Het tekent de raceliefhebber in de regerend kampioen, die ook gecharmeerd is van langeafstandswedstrijden. In de virtuele wereld heeft Verstappen al meermaals deelgenomen aan 24 uurs-races en hij heeft er geen geheim van gemaakt om dit ook in de toekomst in het echt uit te voeren. Toch is het nog even afwachten wanneer dit mogelijk is en wie zijn teamgenoten zullen worden.

'Dat gaat hij doen'

In het Ziggo Sport Race Cafe wordt Rick Winkelman meegenomen door Jos Verstappen in een rallyauto. "Nee, die tijd is geweest. Ik denk dat ik daarvoor echt veel te langzaam ben ten opzichte van hem", zo reageert Jos op de vraag of hij nog een keertje de teamgenoot van de regerend Formule 1-kampioen zal zijn tijdens een officiële race. "Hij moet iets doen wat hij mooi vindt en ik denk dat het uiteindelijk toch die LMP-races zijn, die 24 uren. Ja, 100 procent, dat gaat hij doen", zo bevestigt vader Jos.

'Hij vindt GT3-races net zo leuk als Formule 1'

Ook Nick Catsburg, die dit jaar de 24 uur van Le Mans wist te winnen, verwacht dat Verstappen de stap naar het lange afstandsracen zal zetten en dat kan volgens hem eerder komen, dan we misschien verwachten. "Ik denk dat Max Verstappen, sneller dan we denken, toch richting dat soort races gaat. Ik weet dat hij daar veel interesse voor heeft. Hij houdt alles in de gaten. Zijn vader zei tegen mij: 'hij vindt GT3-races net zo leuk als Formule 1.' Of dat echt zo is, dat weet ik niet, maar ik verwacht hem wel in dat soort races", aldus Catsburg in Goedemorgen GPFans.