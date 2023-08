Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 10:10 - Laatste update: 10:17

Volgens het Britse The Sun zou Lewis Hamilton een akkoord met Mercedes hebben bereikt over het salaris dat gaat gelden vanaf de nieuwe contractperiode. Toch is er op dit moment nog geen contractverlenging getekend en dat zou volgens het medium te maken hebben met de hoeveelheid sponsorverplichtingen.

Het contract van Hamilton loopt aan het einde van 2023 af en hoewel de Brit heeft uitgesproken dat hij nog lang niet klaar is in de koningsklasse, staat er nog altijd geen krabbel onder een verlenging. De 38-jarige Engelsman is nog altijd bezig om zijn achtste titel binnen te slepen, maar Mercedes heeft voorlopig nog geen auto weten te bouwen, waarmee dat mogelijk is.

Details contact

Het Britse medium heeft bronnen die aangeven dat Hamilton een tweejarige deal aangeboden heeft gekregen. Daarin zou de Mercedes-coureur zo'n 50 miljoen pond per jaar kunnen opstrijken. Het knelpunt zou vermoedelijk liggen in de hoeveelheid sponsorverplichtingen en daarin moeten de twee partijen elkaar nog in vinden. Mercedes heeft op dit moment geen alternatief in huis om het zitje van Hamilton in te vullen, ook wil het team nog graag door met de zevenvoudig kampioen. Het lijkt er dus op dat Hamilton de onderhandelingen in zijn voordeel wil uitspelen en wanneer de witte rook verwacht kan worden, dat is nog onduidelijk.

Uithangbord Hamilton

Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard wees eerder al bij Irish News naar de sponsorverplichtingen van Hamilton. "Mercedes heeft sponsoring verkocht om toegang te geven tot hun coureurs. Sommige bedrijven zullen zich hebben aangemeld bij de Zilverpijlen omdat Lewis er is, in plaats van George Russell. Misschien wil Lewis wel minder dagen rijden of minder verplichtingen hebben?", aldus de Schot.