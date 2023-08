Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 09:05 - Laatste update: 09:23

George Russell is nog altijd van mening dat Nyck de Vries niet juist is behandeld door Red Bull Racing. De Nederlander werd na tien wedstrijden bij AlphaTauri uit de wagen gezet en Daniel Ricciardo werd als vervanger aangewezen.

De Mercedes-coureur wijst bij Racingnews365 naar de druk die op De Vries werd gelegd, toen bekend werd dat hij een transfer naar AlphaTauri kreeg. De voormalig Formule E-kampioen verdiende zijn zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing, door een sensationeel debuut tijdens de Grand Prix van Italië in 2022. Als vervanger van Alexander Albon wist De Vries punten te pakken tijdens zijn debuut en de Nederlander kon daarna kiezen uit diverse teams. Na een gesprek met Marko werd het AlphaTauri, maar dat is uiteindelijk geen gelukkig huwelijk gebleken.

Teamleider

De Vries nam in 2023 het zitje over dat Pierre Gasly achterliet. De Fransman was nodig toe aan een nieuwe omgeving en koos voor het Franse Alpine. Daardoor werd de rol van teamleider toebedeeld aan De Vries, maar die begon aan zijn eerste jaar in de koningsklasse. "Ze hebben hem zeker niet geholpen om vertrouwen te krijgen aan het begin van het seizoen, door te zeggen dat hij de leider van het team wordt. Hij was natuurlijk ook gewoon een rookie. Het maakt niet uit dat hij 27 of 28 jaar oud is. Hij is een debutant in de Formule 1", stelt Russell.

Vertrouwen

Red Bull staat erom bekend om talent een kans te geven, maar het team schroomt er niet voor om ook hard in te grijpen. In het verleden zijn coureurs wel vaker halverwege het seizoen langs de kant gezet en Russell kent die werkwijze: "We weten natuurlijk hoe Red Bull werkt en je moet respecteren hoe zij dingen doen. Ik bedoel, ik heb Nyck niet op de voet gevolgd tijdens zijn tijd bij AlphaTauri, maar ik zag de rapporten en dingen die Helmut zei, en het is een moeilijke plek om naartoe te gaan als je geen vertrouwen heb."

'De Vries is van Formule 1-niveau'

Al met al is Russell ervan overtuigd dat De Vries in de Formule 1 thuishoort, als hij iets meer tijd had gekregen. "Je kan niet van een rookie vragen dat hij de leider van het team wordt, alleen omdat hij in meer kampioenschappen heeft gereden dan zijn teamgenoot. Hij bevond zich in een moeilijke positie vanaf het moment dat hij begon, dus ik heb met hem te doen. Hij is van Formule 1-niveau, maar kreeg niet de kans die hij verdiende."