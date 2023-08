Alfa Romeo onthult speciale kleurstelling voor Italiaanse Grand Prix

Vincent Bruins

Alfa Romeo Racing zal wederom met een speciale kleurstelling uitkomen. Ditmaal voor de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza die op de planning staat voor aankomend weekend. Daarnaast trok de autofabrikant het doek van een gloednieuwe supercar.

Alfa Romeo ligt momenteel negende in het constructeurskampioenschap met negen punten achter haar naam. Valtteri Bottas verdiende een prima achtste finishpositie in de seizoensopener in Bahrein. Echter, dat is tot nu toe dan ook het beste resultaat van het team. De Fin werd nog tiende in Canada. Zhou Guanyu werd tweemaal negende in Australië en Spanje. Meer hoogtepunten van het seizoen tot nu toe waren de geweldige kwalificatie in Hongarije, toen beide auto's in Q3 terechtkwamen, en Zhou die afgelopen zondag in de openingsfase van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort tweede lag.

Tricolore

Met deze speciale 'Tricolore' livery brengt Alfa Romeo een eerbetoon aan de 33 Stradale, de gloednieuwe supercar van de Italiaanse autofabrikant die ook vandaag werd onthuld. Op de Formule 1-bolides zullen we de Italiaanse vlag zien evenals gouden accenten op de velgen en '33 Stradale' op de engine cover, ook in het goud.

Aangezien Alfa Romeo een Italiaans merk is en het team door Sauber wordt gerund, is Monza dus hun thuisrace. De fabriek van Sauber ligt in Hinwil, net over de grens in Zwitserland. 2023 is het laatste seizoen van de samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber. Vanaf 2026 begint de partnerschap tussen Sauber en de Duitse grootmacht Audi.