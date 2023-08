Vincent Bruins

De Dutch Grand Prix die afgelopen zondag werd verreden, was een waar spektakel. Dat kwam mede dankzij twee stortbuien die over Circuit Zandvoort trokken. Waar het ene team de juiste beslissingen nam in de wisselvallige omstandigheden, waren er ook teams waar het strategisch gezien niet lekker verliep.

Lando Norris ving de dertiende race van het seizoen aan vanaf de voorste startrij naast polesitter Max Verstappen. Hij kwam prima weg, toen de rode lichten uitgingen, en behield de tweede positie. In de openingsronde begon het plotseling hard te regenen bij de Hans Ernst Bocht. McLaren vertelde Norris dat hij buiten moest blijven. De Brit nam de leiding op slicks bij het ingaan van de derde ronde, voordat hij werd gepasseerd door George Russell. Vervolgens werd Norris om de oren gereden door de anderen die wel naar intermediates waren gewisseld. Het was namelijk veel te nat en glad voor droogweerbanden. Na een pitstop aan het einde van die derde ronde zakte hij naar de twaalfde plek. Norris zou uiteindelijk als zevende over de streep komen. Hij was dan ook niet te spreken over de strategie van McLaren. Teamgenoot Oscar Piastri moest het doen met P9.

Verkeerde weersverwachting

Norris liet tijdens de Dutch Grand Prix al gauw aan zijn team weten dat hij toch echt de pitstraat in moest om te wisselen naar intermediates. McLaren-engineer Jose Manuel López García wilde er niet aan geloven. Ten eerste klopte de weersverwachting van het team uit Woking niet: "Deze regen zal vijf minuutjes duren. Erger dan dit wordt het niet", zei López García toen het nog slechts druppelde. Norris waarschuwde bij de Hans Ernst Bocht vervolgens: "Het is zeiknat hier". Na de tweede ronde vertelde hij tegen zijn engineer: "Ze maken allemaal een pitstop." López García reageerde: "Dat zien we, maar als je de auto op de baan kan houden, willen we graag buiten blijven". Norris begon het pessimistischer in te zien: "Het is bijna tijd voor full wets. Het gaat niet eens meer snel opdrogen".

Frustraties lopen op

De Brit kreeg als reactie terug: "De regen is gestopt, Lando, en we verwachten ook niet meer [regen]". Norris werd duidelijk gefrustreerd en zei: "Dat weet ik nou wel, maar wat ik zeg is dat de baan niet snel droog zal worden. We moeten een pitstop maken. We zijn te langzaam". McLaren leek koste wat het kost hem buiten te willen laten. López García zei zelfs nog: "We zijn sneller dan de auto's op inters", terwijl Norris om de oren werd gereden. De coureur was er dan ook helemaal klaar mee: "Wat de f***. Ben je f***ing dom, man? Box! Lando in de pitstraat!" Norris kwam dan eindelijk binnen, maar het kwaad was al geschied. Luister hier naar alle boardradio's van de eerste tien minuten van de Dutch Grand Prix van afgelopen zondag.