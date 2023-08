Vincent Bruins

Woensdag 30 augustus 2023 06:59 - Laatste update: 08:04

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort zou een ware klassieker worden, mede dankzij twee stortbuien, geweldig veel inhaalacties en een recordevenarende zege van Max Verstappen. Vóór de wedstrijd van afgelopen zondag was het echter eerst nog tijd voor gelach en vertier.

Toen de rode lichten uitgingen in de badplaats, stormde het veld van twintig auto's richting de Tarzanbocht. Verstappen had een prima start voor Lando Norris. Bij de Hans Ernst Bocht begon het plotseling te plenzen. Sergio Pérez kwam vanaf P7 als eerste naar binnen voor intermediates en nam vervolgens de leiding. De eerste positie verloor hij weer, toen hij te lang op een opdrogende baan buiten bleef. Verstappen kwam terug op kop, overleefde de tweede stortbui en een herstart na een rode vlag en won zijn negende race op rij. Fernando Alonso versloeg Pérez op de baan voor de tweede plaats. Pierre Gasly promoveerde naar het podium na een straf voor de Mexicaan.

Kloten

Voordat er serieus zij-aan-zij geracet werd, hing er een ontspannen sfeer onder de coureurs, zo liet Verstappen zien nadat hij een camera van het team van McLaren had afgepakt. De Nederlander interviewde een aantal coureurs voor zijn thuisrace. Norris, die vanaf P2 zou beginnen, had een plannetje voor bij de start: "Ik kom van mijn plek en boem, ik lig voor. Net als op Silverstone. En vanaf dan ga ik bij elke bocht in mijn spiegels kijken." George Russell kreeg vooral complimenten over zijn kapsel. Vervolgens stelde Verstappen een vraag aan Alexander Albon, maar hij werd abrupt onderbroken door een verbaasde en Nederlands-sprekende Nico Hülkenberg: "Wat ben jij aan 't kloten hier?!" Vervolgens kreeg ook de Haas-coureur complimenten over zijn haar. Liam Lawson was vooral nerveus voor zijn debuut: "Ik heb me zeker beter voorbereid gevoeld voor andere races."