Dinsdag 29 augustus 2023 20:45

Ferrari onthulde afgelopen maandag de nieuwe raceoveralls van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en eerder vandaag toonde het team de speciale kleurstelling voor de Italiaanse Grand Prix. Lando Norris heeft het ook gezien, maar het doet hem eerder denken aan een bepaalde fastfoodketen.

Ferrari kwam na vijftig jaar eindelijk weer terug in de topklasse van de 24 Uur van Le Mans, wat momenteel de Hypercar-divisie in het FIA World Endurance Championship is. De Italiaanse fabrikant introduceerde dit seizoen de gloednieuwe 499P-bolide voor haar rentree in de prototype-racerij. Afgelopen juni wonnen James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi de beruchte endurancewedstrijd door de Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa te verslaan. De andere Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen werd vierde na vanaf pole position te zijn gestart.

Twitch-stream

Ferrari zal stilstaan bij deze speciale overwinning met een nieuwe kleurstelling voor de Italiaanse Grand Prix. De race op Autodromo Nazionale Monza staat voor aankomend weekend al op de planning. Het zal de thuisrace van Ferrari zijn.

Norris kon het niet laten om een grapje over de speciale kleuren te maken. Hij streamde op Twitch samen met voormalig Formule 3-coureur Max Fewtrell, die tegenwoordig lid is van Quadrant, een game- en lifestylemerk van Norris. Ze waren samen Escape from Tarkov aan het spelen, toen de McLaren-coureur een geinige uitspraak deed over de nieuwe raceoveralls van Ferrari: "Vind jij ook niet dat [de outfits van] Ferrari nog meer op die van de McDonald's lijken vergeleken met vorig jaar?" De Brit refereert naar de bekende rode en gele kleuren van de clown Ronald McDonald, de mascotte van de fastfoodketen.