Vincent Bruins

Woensdag 30 augustus 2023 17:32

Red Bull Racing is haast onverslaanbaar dit seizoen. De energydrankfabrikant heeft alle dertien Grands Prix tot nu toe op haar naam geschreven. Ferrari-coureur Carlos Sainz vindt echter niet dat de FIA moet ingrijpen om de dominantie van het team van Sergio Pérez en Max Verstappen te stoppen.

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft eerder al aangegeven dat ook hij liever niet de FIA ziet ingrijpen: "Het is aan ons om oplossingen te vinden - tot op zekere hoogte, want zeven tienden is niet iets wat je van de ene op de andere race vindt. We hebben bij McLaren gezien dat één upgrade hun prestatieniveau aanzienlijk veranderde, en hetzelfde was na de winterstop bij Aston Martin het geval, dus het is mogelijk. Het is aan ons om dat voor elkaar te krijgen," aldus de Oostenrijker tegenover onder andere GPFans. Wolff noemt de koningsklasse van de autosport dan ook vaak een 'meritocratie'.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten voor Red Bull

Sainz heeft zich bij Wolff aangesloten: "Als mijn team had gedaan wat Red Bull heeft gedaan, en ik krijg voor elkaar wat Max nu aan het doen is, dan zou ik niet willen dat de Formule 1 iets zou veranderen, want ik denk dat we het dan verdienen om in die positie te staan en zij hebben het simpelweg ongelooflijk goed gedaan met de auto van dit jaar. Daarbij rijdt Max ook nog eens op een enorm hoog niveau. Hij kan het zich ook nog veroorloven om hier en daar een foutje te maken om vervolgens alsnog te winnen."

OOK INTERESSANT: Norris grapt over Ferrari-raceoveralls: 'Alsof ze van de McDonald's komen'

Gelijke kansen voor iedereen

"Maar echt grote fouten maakt hij niet," vervolgde de Spanjaard. "Daarbij maakt Red Bull ook geen fouten en, tenzij het tegendeel wordt bewezen, verdienen ze het om deze successen te hebben, omdat iedereen gelijke kansen heeft, maar ze verslaan ons en domineren F1 op een eerlijke manier. Dus ik heb er verder niets meer over te zeggen. Ik feliciteer ze en ik zou zeggen: ga zo door. We doen [bij Ferrari] ons best om zo snel mogelijk beter te worden."