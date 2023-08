Lars Leeftink

De FIA lijkt klaar te zijn met de trucjes die de Formule 1-teams hebben gevonden om onder de regels van het autosportorgaan uit te komen. Het gaat specifiek om de vleugels van de nieuwe F1-auto's. De FIA gaat richting het raceweekend in Singapore over iets minder dan drie weken dan ook ingrijpen.

Dit weet Motorsport.com woensdag te melden. Volgens het gerucht zouden veel teams gebruik aan het maken zijn van flexibele vleugels, iets wat niet toegestaan is volgens de regels van de FIA omdat dit gevaarlijk kan zijn en tevens voordelen met zich meebrengt. Eerder dit jaar was er al het gerucht dat aanscherping van deze regels ervoor had gezorgd dat Aston Martin, dat een fantastische start van het seizoen kende, haar vleugel aan moest passen. Sindsdien zijn de prestaties van het team een stuk minder geworden, ondanks dat Fernando Alonso afgelopen weekend in Zandvoort tweede werd.

Groter probleem

Nu lijkt het erop dat het probleem groter is dan alleen Aston Martin en meerdere teams gebruik zouden maken van flexibele vleugels die volgens de FIA illegaal zouden zijn. De FIA zou als gevolg hiervan een formeel technical directive hebben opgezet om de regels nog eens duidelijk te maken en tevens aan te scherpen zodat teams niet meer gebruik kunnen maken van flexibele vleugels zonder gestraft te kunnen worden. Motorsport.com zou TD18 (technical directive) gezien hebben, waarin de FIA zou verklaren dat 'teams volgens het autosportorgaan gebruikmaken van "gebieden met doelbewust ontworpen plaatselijke conformiteit" en "relatieve beweging tussen aangrenzende onderdelen" om de aerodynamische prestaties een boost te geven.' Dit zou volgens de FIA niet voldoen aan de regels, zoals in artikel 3.3 staat. "Ze moeten rigide vast zitten en immobiel zijn met betrekking tot het referentiekader in artikel 3.3. Bovendien moeten deze componenten onder alle omstandigheden een uniform, solide, hard, doorlopend en ondoordringbaar oppervlak vormen. Ontwerpen die gebruikmaken van plaatselijke conformiteit of vrijheidsgraden zijn niet toegestaan", aldus het technical directive over het omzeilen van de reglementen.

Nieuwe aanpak

De FIA gaat de procedure rondom de vleugels veranderen. Teams zullen montagetekeningen en dwarsdoorsneden moeten toten aan de FIA als bewijs dat het team zich aan de regels houdt van het autosportorgaan. Het gaat dan om de voorvleugelelementen [neus], de achtervleugelelementen [endplates], de achterste impactstructuur, de vleugelpilaren en de pilaren van de achtervleugel aan de achterste impactstructuur. Deze veranderingen zullen vanaf de Grand Prix van Singapore pas ingevoerd worden, omdat er komend weekend al in Monza gereden gaat worden en het zowel voor de teams als de FIA te kort dag zal zijn.