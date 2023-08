Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 21:39

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het Formule 1-circus draait op volle toeren tussen de Grands Prix in Nederland en Italië. Zo wist Jan Lammers vandaag te bevestigen dat Circuit Zandvoort de pitstraat zal aanpassen voor de race van volgend jaar. Max Verstappen liet ondertussen op sociale media zien dat hij eindelijk een nieuwe winnaarsbeker van de Hongaarse Grand Prix in ontvangst heeft mogen nemen. Lewis Hamilton heeft gereageerd op een mogelijke rechtszaak die Felipe Massa probeert aan te spannen. Ook nemen we de toekomst van Zhou Guanyu onder de loep. Het is nog niet zeker of hij een contractverlenging krijgt van Alfa Romeo-Sauber. Verder blikken we vooruit op het weekend in Monza: Felipe Drugovich zal in actie komen voor Aston Martin, het bandenexperiment van Pirelli maakt een rentree en Ferrari heeft een speciale kleurstelling onthuld.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Zhou onzeker: 'Alfa Romeo op zoek naar nieuwe teamgenoot Bottas'

Er blijft een vraagteken hangen boven de toekomst van Zhou Guanyu in de Formule 1. Hij komt momenteel nog uit voor het door Sauber-gerunde Alfa Romeo Racing, maar het is afwachten of hij zijn zitje mag behouden. Naar verluidt heeft de Zwitserse renstal twee kandidaten op het oog in de zoektocht naar een mogelijke nieuwe teamgenoot voor Valtteri Bottas vanaf 2024. Volgens de Italiaanse tak van motorsport.com zou de Chinese coureur zelf ook contact hebben gezocht met andere teams om te kijken wat zijn opties zijn. Het lijkt er echter op dat er verder geen plek beschikbaar is. James Vowles gaf tijdens de Dutch Grand Prix aan dat hij Logan Sargeant wil behouden bij Williams en AlphaTauri lijkt geen interesse te hebben in Zhou. Meer lezen? Klik hier!

Lammers bevestigt verlenging pitstraat op Zandvoort voor Dutch GP van 2024

Afgelopen februari liet circuitdirecteur Robert van Overdijk weten dat de FIA de smalle, korte pitstraat als iets zag dat verbeterd moest worden op Circuit Zandvoort en dus zijn ze aan de slag gegaan om plannen te maken. Deze heeft Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, nu in meer detail uit kunnen leggen en hij heeft bevestigd dat het voor 2024 gedaan zal worden. "We zullen de pitgarages verlengen evenals de pitstraat volgend jaar, dus richting de Tarzanbocht, bocht 1, komen er zes boxen bij. Mocht het Formule 1-veld van 20 auto's ooit uitbreiden naar 22, dan zijn we daar klaar voor. Maar nu gaat het vooral om de veiligheid en het creëren van ruimte," vertelde hij tegenover motorsport.com. Meer lezen? Klik hier!

Bandenexperiment krijgt vervolg tijdens Grand Prix van Italië

Pirelli zal tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië voor de tweede keer dit seizoen de verplichte bandenkeuze voorschrijven. Daarmee wil de bandenleverancier het aantal setjes reduceren en in Hongarije zagen we het tafereel voor het eerst. Met de zogeheten Alternative Tyre Allocation (ATA) brengt Pirelli het aantal gebruikte setjes banden van dertien per coureur terug naar elf. Het is allemaal onderdeel van een nieuwe duurzame richting die de sport op wil gaan. Het idee is om tijdens Q1 iedereen verplicht op de harde banden te laten rijden, in Q2 is dat de gele band en in Q3 zal iedereen als vanouds op rood rijden. Toch was er ook wat commentaar op het experiment, want hoewel er twee setjes worden bespaard, gooit de bandenleverancier elk weekend wel de ongebruikte intermediates en regenbanden weg. Meer lezen? Klik hier!

Drugovich rijdt VT1 in Monza in plaats van Stroll: "Kan niet wachten"

Aston Martin heeft ervoor gekozen om Felipe Drugovich aankomende vrijdag in te zetten tijdens de eerste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix. De teams moeten ook dit jaar een rookie inzetten tijdens een trainingssessie en Aston Martin heeft de Formule 2-kampioen van vorig jaar aangewezen. De Braziliaan is sinds 2023 de reservecoureur bij Aston Martin. Aan het begin van het seizoen leek het er nog even op of hij zijn Grand Prix-debuut zou gaan maken, toen bleek dat Lance Stroll zijn polsen had verwond. Toch was de Canadees op tijd hersteld en daardoor kwam Drugovich alleen in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Op Monza krijgt hij de kans om een uur achter het stuur te kruipen van de AMR23 van Stroll. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton niet bezig met juridische stappen van Massa: "Ben gefocust op hier en nu"

Felipe Massa heeft de eerste juridische stap gezet in de hoop de wereldtitel van 2008 weg te kapen bij Lewis Hamilton door middel van een letter before claim, een brief die volgens de Britse wet eerst moet worden verstuurd aan betrokken partijen, voordat er daadwerkelijk een strafprocedure gestart wordt. De brief is gericht aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem gericht. Motorsport.com heeft het in kunnen lezen en er staat in dat Massa advocaten paraat heeft in Brazilië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Hamilton heeft nu op de actie van Massa gereageerd. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ontvangt eindelijk nieuwe winnaarsbeker van Hongaarse Grand Prix

Tijdens de podiumceremonie na de Hongaarse Grand Prix haalde Lando Norris een trucje uit met zijn champagnefles met een gesneuvelde bokaal van Max Verstappen tot gevolg. Herend Porcelain Manufactory, een Hongaars bedrijf dat gespecialiseerd is in luxe handbeschilderd en verguld porselein, is meer dan een maand bezig geweest om een nieuwe te maken voor de kampioenschapsleider. De trofee kost maar liefst 40.000 euro. Verstappen liet op zijn Instagram zien dat hij vandaag een nieuwe in ontvangst heeft mogen nemen. Ook Norris mocht erbij zijn. Meer lezen? Klik hier!

Ferrari onthult speciale kleurstelling voor thuisrace op Monza

Ferrari heeft een gloednieuwe livery onthuld voor de Italiaanse Grand Prix die aankomend weekend op de planning staat. Met de speciale kleurstelling staat het stil bij de overwinning die het tijdens de 24 Uur van Le Mans behaalde afgelopen juni. Ferrari keerde na vijftig jaar terug in de snelste klasse van de beruchte endurancerrace in Frankrijk. Tegenwoordig is dat de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi versloegen Toyota en kwamen met hun Ferrari 499P als eerste over de streep. De Italiaanse renstal heeft niet alleen een nieuwe kleurstelling voor de SF-23, maar ook speciale raceoveralls laten maken voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Meer lezen? Klik hier!