Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 15:44 - Laatste update: 15:44

Het team van Aston Martin heeft ervoor gekozen om Felipe Drugovich aankomende vrijdag in te zetten voor de eerste vrij training in Monza. De teams moeten ook dit jaar een rookie inzetten tijdens een vrije training en Aston Martin heeft de Formule 2-kampioen van vorig jaar aangewezen.

Drugovich is sinds 2023 de reservecoureur bij Aston Martin. Aan het begin van het seizoen leek het er nog even op of hij zijn Grand Prix-debuut zou gaan maken, toen bleek dat Stroll zijn polsen had verwond. Toch was de Canadees op tijd hersteld en daardoor kwam Drugovich alleen in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Afgelopen seizoen pakte de 23-jarige coureur op Monza zijn Formule 2-titel en aankomend weekend krijgt hij daar de kans om een uur lang in de AMR23 rond te rijden.

Waardevol

"Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van de AMR23 te kruipen. De auto voelde geweldig toen ik ermee reed tijdens de testdagen en het zal fascinerend zijn om te voelen hoe hij sindsdien is verbeterd", zo vertelt Drugovich in het persbericht van Aston Martin. Ook zijn de meters een waardevolle toevoeging voor Drugovich, die vooral achter de schermen in de simulator aan het werk is. "Ik heb veel tijd in de simulator doorgebracht om te helpen bij de ontwikkeling van de auto, dus het zal voor mij ook heel waardevol zijn om te begrijpen hoe dat zich verhoudt tot de echte auto."

Kans

Teambaas Mike Krack wijst naar loon naar werken: "We zijn verheugd dat we Felipe nog een kans kunnen geven om met de AMR23 te rijden. Hij toonde zijn capaciteiten tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen en leverde een essentiële bijdrage aan de eerste ontwikkeling van de auto door het team."