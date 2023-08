Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 17:13

De pitstraat van Circuit Zandvoort zal voor volgend jaar verlengd worden. Dat heeft Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix en voormalig Formule 1-coureur, bevestigd. Het zal de baan in de duinen veiliger maken en het kan meer teams huisvesten, als de grid van de koningsklasse in de toekomst uitbreidt.

Afgelopen februari liet circuitdirecteur Robert van Overdijk al weten dat de FIA de smalle, korte pitstraat als iets zag dat verbeterd moest worden. Dus is Zandvoort aan de slag gegaan om plannen te maken. Deze heeft Lammers nu in meer detail uit kunnen leggen en hij heeft bevestigd dat het voor 2024 gedaan zal worden. "We zullen de pitgarages verlengen evenals de pitstraat volgend jaar, dus richting de Tarzanbocht, bocht 1, komen er zes boxen bij. Mocht het Formule 1-veld van 20 auto's ooit uitbreiden naar 22, dan zijn we daar klaar voor. Maar nu gaat het vooral om de veiligheid en het creëren van ruimte," vertelde hij tegenover motorsport.com.

Permanente oplossing

Sinds de Dutch Grand Prix in 2021 is teruggekeerd op de Formule 1-kalender, hebben de coureurs geklaagd over de kleine pitstraat. Als een team twee auto's tegelijk naar binnen moet roepen, dan zou dat problemen opleveren. Dat zagen we afgelopen zondag dan ook bij AlphaTauri, toen Yuki Tsunoda en Liam Lawson tegelijk stopten voor intermediates na de openingsronde. Laatstgenoemde kreeg een straf, omdat hij Kevin Magnussen had opgehouden in de zogeheten 'fast lane'. Ook moest de FIA een uitzondering maken op artikel 30.5.o van de sportief reglementen, zodat de herstart na de rode vlag gedaan kon worden op intermediates in plaats van dat het hele veld tegelijk naar binnen zou komen om van wets naar inters te wisselen. Zo wist de wedstrijdleiding met deze tijdelijke oplossing een gevaarlijke situatie te voorkomen, maar om de toekomst van Zandvoort in de Formule 1 te garanderen is er natuurlijk een permanente oplossing nodig.

Tunnel en meer toekomstplannen

Zandvoort zal ook de tunnel onder het rechte stuk onder handen moeten nemen. "Waar nu de uitgang [van de tunnel] is, is precies waar de extra garages zullen komen," vervolgde Lammers. "We zullen simpelweg de tunnel iets langer maken zonder L-vorm, dus het zal een rechte uitgang krijgen." Dit is niet het enige wat aangepast zal worden aan het circuit. "We ontwikkelen verder in fases. We hebben het ingangsweg van het circuit nu gedaan. Deze is verbeterd, opnieuw geasfalteerd, dus gloednieuw. En de pitstraat is de volgende stap van de ontwikkelingen, dus er liggen nog meer plannen voor de toekomst. Over het algemeen verbeteren we waar we verbeteren kunnen, en we passen ons aan waar we ons aan kunnen passen."