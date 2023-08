Ferrari onthult speciale kleurstelling voor thuisrace op Monza

Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 18:06 - Laatste update: 18:13

Scuderia Ferrari heeft een speciale kleurstelling onthuld voor de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza. Deze staat voor aankomend weekend alweer op de planning. Het zal de thuisrace zijn voor het team uit Maranello.

Ferrari maakt geen topseizoen mee in de Formule 1. Het is dit jaar nog altijd op zoek naar haar allereerste overwinning. Charles Leclerc heeft wel een aantal podiums op zijn naam weten te schrijven met een tweede plaats op de Red Bull Ring en derde plaatsen in Bakoe en op Spa-Francorchamps. Hij ligt zesde in de tussenstand, een positie achter teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard heeft nog geen enkel podium verdiend, maar door constant te scoren is hij momenteel wel de betere van de twee teamgenoten. Hopelijk voor Ferrari brengt de speciale kleurstelling een beetje geluk met zich mee.

Gele accenten

De Italiaanse renstal toonde gisteren al de nieuwe raceoveralls voor Charles Leclerc en Carlos Sainz waarin de gele en zwarte accenten opvielen naast het Ferrari-rood. Met de speciale kleurstelling staat Ferrari stil bij de overwinning die het tijdens de 24 Uur van Le Mans behaalde afgelopen juni. Ferrari keerde na vijftig jaar terug in de snelste klasse van de beruchte endurancerrace in Frankrijk. Tegenwoordig is dat de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi versloegen Toyota en kwamen met hun Ferrari 499P als eerste over de streep.