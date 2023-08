Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 19:49

Felipe Massa gaat mogelijk zijn 'verloren' Formule 1-titel van vijftien jaar geleden aanvechten. De Braziliaan heeft de eerste juridische stap nu gezet. Lewis Hamilton, die in 2008 uitkwam voor McLaren, maar sinds 2013 voor Mercedes, heeft laten weten er niet mee bezig te zijn.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet Jr. in de veertiende ronde, net nadat teamgenoot Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Piquet had zijn Renault expres in de muur gezet, in opdracht van teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds. Zo kon Alonso op strategie de race te winnen. Massa nam tijdens die pitstop de brandstofslang mee en verloor daarmee kostbare posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Letter before claim

Bernie Ecclestone, de voormalige commerciële magnaat van de koningsklasse, vertelde begin dit jaar in een interview al vóór het einde van het 2008-seizoen erachter te zijn gekomen wat er speelde bij Renault in Singapore. En ook oud-FIA-president Max Mosley zou ervan af hebben geweten. Naar aanleiding van die uitspraken wil Massa de titel van vijftien jaar geleden aanvechten. De eerste juridische stap heeft hij gezet door middel van een letter before claim, een brief die volgens de Britse wet eerst moet worden verstuurd aan betrokken partijen, voordat er daadwerkelijk een strafprocedure gestart wordt. De brief is gericht aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem gericht. Motorsport.com heeft het in kunnen lezen en er staat in dat Massa advocaten paraat heeft in Brazilië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Slecht geheugen

Het lijkt erop dat Hamilton niet verwacht dat zijn allereerste wereldtitel kan worden afgepakt. De Brit bemoeit zich er in ieder geval niet mee. "Ik heb een heel slecht geheugen, dus ik herinner me er eerlijk gezegd weinig van. Ik focus me gewoon compleet op het hier en nu en met het helpen het team terug te brengen in het gevecht om het kampioenschap en de race. Ik ben niet echt bezig met wat er vijftien jaar geleden is gebeurd," aldus Hamilton tegenover RACER.