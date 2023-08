Vincent Bruins

Zaterdag 26 augustus 2023 13:06

Lewis Hamilton is niet alleen blij dat de zomerstop voorbij is en hij weer achter het stuur van zijn Mercedes kan kruipen, hij is ook nog eens blij dat het Formule 1-circus in Nederland is. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt dol op ons thuislandje te zijn. Hij legt uit wat hij zo mooi vindt aan Amsterdam.

Hamilton komt naar Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix op de vierde plaats in de tussenstand. Hij is verwikkeld in een strijd met Aston Martin-coureur Fernando Alonso om de derde plek en heeft slechts één puntje achterstand. De Brit heeft tot nu toe twee tweede plaatsen, twee derde plaatsen en een pole position weten binnen te slepen dit seizoen. Uiteraard hoopt hij ook in de badplaats op een mooi resultaat, maar voordat de actie op de baan begon, genoot hij eerst nog even van de Nederlandse cultuur.

Inspirerende fans

"Zeker. Ik vind het geweldig om de fans hier te zien," antwoordde Hamilton op de vraag van de NOS of hij genoot van alle fans in oranje. "Ik vind het sowieso heel leuk om hier... Ik was [donderdagavond] in Amsterdam. Dat is een van mijn favoriete steden. Het is zo'n coole stad. En ook onderweg hiernaartoe... Al die huisjes die je ziet, zijn klein, maar zo mooi ontworpen en gebouwd. Het landschap ook. Deze fans zijn niet alleen hier, maar reizen overal naartoe. Dat is heel sterk en inspirerend."

Tramrails

"Ik loop tegenwoordig eigenlijk op weinig plekken nog echt rond, maar ik fiets wel door Amsterdam," vervolgde de Brit over wat hij dan doet in onze hoofdstad. "Ik moet er altijd voor zorgen dat mijn wielen niet in de tramrails vast komen te zitten. Ik zat ooit een keer vast en toen viel ik bijna van mijn fiets af. Het kanaal op gaan en rondjes varen is trouwens ook echt geweldig. En het eten is top. Er hangt gewoon een vibe, een bepaalde energie. Ik zou er zeker kunnen wonen."

