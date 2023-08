Jan Bolscher

Vrijdag 25 augustus 2023 11:59

Lewis Hamilton is van mening dat Zandvoort thuishoort op de Formule 1-kalender. Niet alleen omdat het "een van de beste circuits ooit gemaakt is", maar ook omdat de fans "krankzinnig gepassioneerd zijn" over de sport.

De Dutch Grand Prix maakt dit weekend voor de derde keer sinds het moderne tijdperk van de Formule 1 haar opwachting in het wereldkampioenschap. Het weekend in de badplaats is een favoriet onder de fans, maar ook vrijwel alle coureurs zijn zeer te spreken over het evenement. Desalniettemin worden er regelmatig vraagtekens gezet bij de toekomst van de race. Zo werd er onlangs gesuggereerd dat Zandvoort eventueel zou gaan rouleren met België om zo plaats te maken op de kalender voor nieuwe bestemmingen. De organisatie achter de Dutch Grand Prix deed dit af als nonsens.

Krankzinnig gepassioneerd

Toch is het op de media-dag in Zandvoort onderwerp van gesprek. Zo krijgt ook Hamilton de vraag of de Grand Prix van Nederland thuishoort in de Formule 1: "Ik denk het wel", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Ik weet niet hoeveel er hier ingehaald is de afgelopen jaren, maar het is fantastisch om op dit circuit te rijden. Het past heel goed. De fans hier zijn krankzinnig gepassioneerd en ze reizen de hele wereld over. Ze verdienen het om hier een Grand Prix te hebben, én dit is een van de beste circuits ooit gemaakt."

Fenomenaal publiek

De vernieuwde Dutch Grand Prix werd voor het eerst in 2021 verreden. Hamilton was destijds verwikkeld in een verhit duel om het wereldkampioenschap met thuisheld Max Verstappen, en dus waren er wat zorgen over hoe de zevenvoudig wereldkampioen ontvangen zou worden door het publiek. Maar volgens de Brit verliep dat allemaal prima: "Ik heb geen problemen gehad volgens mij, maar ik heb een slecht geheugen. Ik hou mij sowieso niet vast aan iets negatiefs", vertelt hij. "Afgelopen jaar was ook fantastisch. Ik heb genoten van de race en ik weet nog dat het publiek fenomenaal was. De jacht op de overwinning lukte niet, maar hopelijk kunnen we dat opnieuw proberen."

