28 augustus 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een dag na de Dutch Grand Prix blikken we met enthousiasme terug op die knotsgekke wedstrijd op Circuit Zandvoort. Tijdens de persconferentie legde Fernando Alonso uit dat Max Verstappen niet genoeg erkenning krijgt voor alles wat de Nederlander momenteel bereikt in de Formule 1. Helmut Marko verklaarde waarom Verstappens teamgenoot Sergio Pérez nogal geluk had met de rode vlag. De politie heeft laten weten dat het een relatief rustig weekend meemaakte op Zandvoort. Ook heeft de Dutch Grand Prix een bijzonder record verbroken. Ook vestigden we onze ogen op de Italiaanse Grand Prix die aankomend weekend op de planning staat. Ferrari heeft gloednieuwe raceoveralls voor Charles Leclerc en Carlos Sainz onthuld en heeft Scuderia AlphaTauri de invaller van Daniel Ricciardo bevestigd.

Alonso: "Het wordt nogal onderschat wat Max nu allemaal bereikt"

Voor Fernando Alonso is het duidelijk, Max Verstappen krijgt, in zijn ogen, niet altijd de credits die hij verdient. Sommige fans noemen de sport saai of schrijven al het succes van de Nederlander toe aan de RB19, maar daarmee wordt de prestatie van de Limburger onderschat. In de persconferentie na de Dutch Grand Prix kreeg Alonso de vraag of Lewis Hamilton en hij hetzelfde zouden kunnen als Verstappen in de RB19. "Het wordt nogal onderschat wat Max nu allemaal bereikt. Om op zo'n dominante manier te kunnen winnen, in welke sport dan ook, is enorm lastig. Natuurlijk geloof ik dat ik op hetzelfde niveau zit, want we zitten allemaal vol zelfvertrouwen. Dus ik weet zeker dat ik het ook goed zou kunnen, Lewis weet ik niet, maar ik wel. Nee, Lewis ook natuurlijk," zo grapt hij. Meer lezen? Klik hier!

Marko blikt terug op Dutch GP van Pérez: "Zonder rode vlag was hij niet gefinisht"

Sergio Pérez kwam in de Dutch Grand Prix als derde over de streep, maar hij werd als vierde geklasseerd. Tijdens de tweede stortbui probeerde de Mexicaan de pitstraat te bereiken, maar hij aquaplaneerde en reed te hard bij het binnenkomen. Dat leverde hem een tijdstraf op. Daarnaast reed hij ook nog tegen de muur, aangezien hij helemaal geen grip meer had. Bij Viaplay vertelde Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull Racing, dat Pérez nogal geluk had met de rode vlag: "Toen hij de pitstraat inreed, kwam hij keihard tegen de muur aan en daar heeft hij die vijf seconden straf aan over gehouden. Ook op de full wets remde hij te laat en spinde hij en ook daar had hij wel wat geluk. De voorvleugel was beschadigd en zonder de rode vlag was hij deze race niet gefinisht." Meer lezen? Klik hier!

Politie pakt veertien mensen op tijdens raceweekend Dutch Grand Prix in Zandvoort

De Dutch Grand Prix is bijzonder rustig verlopen. De politie moest weliswaar veertien keer een aanhouding verrichten, maar alle incidenten vonden plaats buiten het circuit. Op zondag was het uiteraard het drukst in Zandvoort en toen moest de politie zeven keer ingrijpen. Het ging om aanhoudingen wegens onder meer diefstal van fietsen of scooters en het verstoren van de openbare orde, meldde De Telegraaf. Het aantal aanhoudingen is vergelijkbaar met een 'normaal' weekend in Zandvoort. "De aanhoudingen waren allemaal buiten het terrein van de Grand Prix", zo liet de politie weten. Het was volgens hen dus "hartstikke rustig". Op het circuit zelf vond wel een incident plaats met een vrouw die zonder toegangsbewijs naar binnen was geglipt, zo is GPFans ter ore gekomen. Zij zou het aan de stok hebben gekregen met de beveiliging op het circuit. Meer lezen? Klik hier!

Ferrari deelt eerste kiekjes nieuwe kleurenschema voor Italiaanse Grand Prix

Het team van Ferrari pakt uit voor de Grand Prix van Italië dat aankomend weekend gaat plaatsvinden in Monza. De Italiaanse renstal heeft de eerste kiekjes van de speciale kleurstelling gedeeld en de verwachting is dat ook de SF-23 in Italië er iets anders uit zal gaan zien. De renstal uit Maranello keerde dit jaar terug naar de topklasse van de 24 Uur van Le Mans, na een afwezigheid van vijftig jaar. Die terugkeer verliep overigens geheel in stijl, want de Ferrari met startnummer 51 wist de overwinning te pakken na een spannende strijd met Toyota. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was aanwezig bij het evenement en de kleurstelling voor de Italiaanse Grand Prix is dan ook een ode aan de overwinning van de 24-uursrace. Meer lezen? Klik hier!

Dutch Grand Prix verbreekt record: hoogste aantal inhaalacties ooit tijdens F1-race

De Formule 1 Dutch Grand Prix van afgelopen zondag zorgde voor veel spektakel en chaos. Nu blijkt de race op Circuit Zandvoort, de dertiende race van het F1-seizoen 2023, afgelopen zondagmiddag een record te hebben verbroken. De wedstrijd in de badplaats kende namelijk in totaal 186 inhaalacties. Het gaat hierbij om geslaagde inhaalacties waarbij een positie gewonnen wordt en dus niet om de acties die geen positiewinst opleveren. Ook tellen positiewisselingen tijdens de eerste ronde, pitstops en het op een ronde zetten van een coureur, niet mee. Het hoge aantal inhaalacties tijdens de Dutch Grand Prix is een record in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van de Grand Prix van China in 2016. Toen waren er 170 inhaalacties, waardoor de Dutch Grand Prix van dit jaar dus zestien positiewisselingen meer kende dan op Shanghai het geval was. Meer lezen? Klik hier!

AlphaTauri bevestigt Lawson als invaller voor Ricciardo vanaf GP Italië

Daniel Ricciardo brak tijdens de tweede vrije training op Circuit Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een crash in de Hugenholtzbocht. De Australiër moest noodgedwongen de Dutch Grand Prix overslaan en dus werd Liam Lawson opgetrommeld. Hij was al aanwezig in de badplaats, omdat hij ook de test- en reservecoureur is van Red Bull Racing. Na slechts één vrije training en een kwalificatie maakte de Nieuw-Zeelander zijn Formule 1-debuut in de race van zondag. Lawson ving de wedstrijd aan vanaf de negentiende positie, overleefde de twee stortbuien en kwam als dertiende over de streep, drie plekjes voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Scuderia AlphaTauri bevestigde vandaag dat Lawson vanaf de Italiaanse Grand Prix de invaller blijft, totdat Ricciardo volledig is hersteld. Meer lezen? Klik hier!