Ferrari deelt eerste kiekjes nieuwe kleurenschema voor Italiaanse Grand Prix

Remy Ramjiawan

Maandag 28 augustus 2023 14:29

Het team van Ferrari pakt uit voor de Grand Prix van Italië dat aankomend weekend gaat plaatsvinden in Monza. De Italiaanse renstal heeft de eerste kiekjes van de speciale kleurstelling gedeeld en de verwachting is dat ook de SF-23 in Italië er iets anders uit zal gaan zien.

De renstal uit Maranello keerde dit jaar terug naar de topklasse van de 24 uur van Le Mans, na een afwezigheid van vijftig jaar. Die terugkeer verliep overigens geheel in stijl, want de Ferrari met startnummer 51 wist de overwinning te pakken na een spannende strijd met Toyota. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was aanwezig bij het evenement en de kleurstelling voor de Italiaanse Grand Prix is dan ook een ode aan de overwinning van de 24-uursrace.

Rood, geel met zwart

Daar waar het Ferrari-rood inmiddels iconisch is geworden, krijgt het team in Monza te maken met extra gele en zwarte accenten op de overalls, maar ook op de wagens. De auto is nog niet gepresenteerd, wel heeft Ferrari de beelden kleding naar buiten gebracht.