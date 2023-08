Remy Ramjiawan

Volgens Dr. Helmut Marko is het geen pretje om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn, diegene heeft het namelijk erg moeilijk. Sergio Pérez ging in Zandvoort voortvarend van start, pakte de koppositie over, maar schoot later van de baan, maar ook even tegen de muur bij het ingaan van de pitstraat en kwam uiteindelijk met een vijf seconden straf over de streep en werd als vierde afgevlagd.

Daar waar Max Verstappen zijn negende zege op rij wist te boeken, moest Pérez zich neerleggen bij een P4 in Zandvoort. De Mexicaan ging de race in de duinen voortvarend van start en lag na de eerste ronde zelfs op kop, door zelf te besluiten om direct naar binnen te rijden. Even leek het erop of er een gevecht om de overwinning zou komen, maar Verstappen wist op zijn intermediates het gat van tien seconden binnen enkele ronden te verkleinen naar vier seconden. Daarna koos de Limburger er eerder voor om over te stappen op de droogweerbanden en uiteindelijk kon Pérez de leiding niet meer terugpakken.

Geluk

Bij Viaplay blikt Marko terug op de race van de 33-jarige Mexicaan, die in de ogen van de adviseur toch wel een dosis geluk heeft gehad. "Hij had wat geluk met zijn pitstop, waardoor hij de koppositie kon overnemen. Toen hij de pitstraat inreed, kwam hij keihard tegen de muur aan en daar heeft hij die vijf seconden straf aan over gehouden. Ook op de full wets remde hij te laat en spinde hij en ook daar had hij wel wat geluk. De voorvleugel was beschadigd en zonder de rode vlag was hij deze race niet gefinisht", zo analyseert Marko de race van Pérez.

Doel is om vicekampioen te worden

Voor de zomerstop werd er volop gespeculeerd over het zitje van de Mexicaan bij Red Bull Racing, maar Marko wijst simpelweg naar het contract. Of de Dutch GP nog effect heeft op de toekomst van Pérez, daar is Marko duidelijk over. "Nee nee, we hebben een overeenkomst met hem en we willen tweede worden in het kampioenschap. Hij is zichzelf gewoon aan het opbouwen. In alle eerlijkheid, wie je nu ook naast Max zet, die gaat een moeilijk leven tegemoet. Op dit moment zie ik niemand die dat niveau aan kan."