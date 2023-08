Jeen Grievink

Maandag 28 augustus 2023 12:28

De Dutch Grand Prix is bijzonder rustig verlopen. De politie moest weliswaar veertien keer een aanhouding verrichten, maar alle incidenten vonden plaats buiten het circuit. Zondag moest er het vaakst worden ingegrepen: de politie pakte toen zeven mensen op wegens diefstal en het verstoren van de openbare orde.

Het raceweekend in Zandvoort kende slechts een handjevol incidenten, verspreid over drie dagen, zo heeft een woordvoerster van de politie laten weten. Er reisden ruim 300.000 mensen af richting de kleine badplaats in Noord-Holland, maar het zorgde niet voor grote problemen. Op zondag was het uiteraard het drukst in Zandvoort en toen moest de politie zeven keer ingrijpen. Het ging om aanhoudingen wegens onder meer diefstal van fietsen of scooters en het verstoren van de openbare orde, zo meldt De Telegraaf. Het aantal aanhoudingen is vergelijkbaar met een 'normaal' weekend in Zandvoort.

Aanhoudingen allemaal buiten circuit Zandvoort

"De aanhoudingen waren allemaal buiten het terrein van de Grand Prix", zo liet de politie weten. Het was volgens hen dus "hartstikke rustig". Op het circuit zelf vond wel een incident plaats met een vrouw die zonder toegangsbewijs naar binnen was geglipt, zo is GPFans ter ore gekomen. Zij zou het aan de stok hebben gekregen met de beveiliging op het circuit. Desondanks lijkt het raceweekend in Zandvoort bijzonder rustig te zijn verlopen. Op zaterdag werden er nog vijf mensen opgepakt en op vrijdag twee. Dat maakt een totaal van veertien aanhoudingen.

Winkeldiefstal, dronkenschap en bedreiging

Op zaterdag werden er ook aanhoudingen verricht wegens bedreiging. Wat er precies is voorgevallen, is niet bekend. Het restant van de aanhoudingen betrof winkeldiefstal, openbare dronkenschap en baldadigheid.