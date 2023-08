Lars Leeftink

Maandag 28 augustus 2023 16:54 - Laatste update: 17:18

De Formule 1 Dutch Grand Prix van afgelopen zondag zorgde voor veel spektakel en chaos. Nu blijkt dat de race in Zandvoort, de dertiende race van het F1-seizoen 2023, afgelopen zondagmiddag een Formule 1-record heeft verbroken.

Max Verstappen won de Grand Prix van Nederland voor het derde seizoen op rij door Fernando Alonso en Pierre Gasly voor te blijven. De Nederlander raakte even zijn eerste plaats kwijt toen hij tijdens de eerste overgangsfase van droog naar regen een ronde later voor intermediates naar binnen ging dan de rest. De Nederlander moest zich vervolgens een weg door het veld banen, maar toen het weer van nat naar droog ging kon Verstappen teamgenoot Sergio Pérez via een undercut beroven van de eerste plaats. Daarna keek de Nederlander, ondanks een lange rode vlag vanwege zware regenval, niet meer om en won hij de race.

Record

De race van afgelopen zondagmiddag heeft, zo blijkt, een record verbroken. De race kende in totaal 186 inhaalacties. Het gaat hierbij om geslaagde inhaalactie waarbij een positie gewonnen wordt en dus niet om de acties die geen positiewinst opleveren. Ook tellen positiewisselingen tijdens de eerste ronde, pitstops en het op een ronde zetten van een coureur, niet mee. Het hoge aantal inhaalacties tijdens de Dutch Grand Prix is een record in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van de 2016 Grand Prix van China. Toen waren er 170 inhaalacties, waardoor de Dutch Grand Prix van dit jaar dus zestien positiewisselingen meer kende dan in 2016 het geval was.

Nieuw tijdperk

Daar waar F1 en de FIA waarschijnlijk zullen wijzen naar het nieuwe tijdperk en de nieuw auto's die ervoor zorgde dat er meer inhaalacties waren, werden deze 186 inhaalacties toch vooral door de weersomstandigheden gecreëerd. Toch bleek in 2022 al dat er flink wat meer inhaalacties waren dan in 2021 het geval is, waardoor de nieuwe reglementen en auto's wel hun steentje bij lijken te dragen aan spectaculairdere races.