Lars Leeftink

Maandag 28 augustus 2023 15:48 - Laatste update: 15:51

Sinds de Formule 1 in Europa is aangekomen hebben we nagenoeg elk raceweekend wel met regen te maken gehad. In Zandvoort bleek dit tijdens de Dutch Grand Prix weer het geval te zijn. Hoe ziet het weer er komend weekend uit in Monza, als het veertiende raceweekend van 2023 op het programma staat?

In Nederland bleken vooral de zaterdag en zondag regenachtig te zijn, waarbij de kwalificatie en race dankzij deze regenachtige omstandigheden chaotisch bleken te verlopen. Het maakte Max Verstappen uiteindelijk allemaal niet erg veel uit, want hij veroverde pole position en won vervolgens zijn negende race achter elkaar. In Monza gaat Verstappen proberen zijn tiende race op rij te winnen, waardoor hij in zijn eentje het record in handen zou hebben.

Weerbericht Monza

Het eerste raceweekend in Italië, de Grand Prix van Emilia-Romagna, viel letterlijk in het water. Het weer was zo slecht, dat het hele raceweekend niet door zou gaan. Komend weekend wordt het heel ander weer, als de Formule 1 richting Lombardije gaat voor het raceweekend op het historische circuit in Monza. Het hele weekend zal de temperatuur 28 graden Celsius zijn, met op vrijdag en zondag vooral zon en bewolking. Op zaterdag is er 25% kans op regen, maar op vrijdag en zondag maar 4% en 2%. Kortom: voor het eerst in lange tijd lijkt het hele weekend voor het merendeel droog te gaan worden.