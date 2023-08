Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd de Dutch Grand Prix, de eerste Formule 1-wedstrijd na de zomerstop, afgetrapt met de mediadag op Circuit Zandvoort. Er werden ontzettend veel persconferenties en interviews gehouden in de badplaats waar ook GPFans bij aanwezig was. Fernando Alonso blikte onder andere bij ons terug op de eerste helft van het seizoen en vertelde over zijn gevecht met Lewis Hamilton in het kampioenschap. Laatstgenoemde heeft een oproep gedaan aan de fans die naar Zandvoort trekken dit weekend. De Brit hoopt dat het evenement veilig verloopt. Daarnaast clashte de zevenvoudig wereldkampioen met Max Verstappen over bepaalde opmerkingen over de dominantie van Red Bull Racing. Ook het weer was een veelbesproken onderwerp. Verstappen, George Russell en meer reageerden op de regenachtige weersverwachting. Daarnaast werden ook de coureurs van de Amerikaanse renstal Haas voor 2024 bekendgemaakt.

Alonso verklaart snelheidsverlies Aston Martin: "Mercedes sneller met verbeteringen gekomen"

In zes van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix is Fernando Alonso op het podium terechtgekomen. Hij werd derde in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Miami, en tweede in Monaco en Canada. Na de laatstgenoemde wedstrijd lag hij zelfs nog maar negen punten achter Sergio Pérez die momenteel op P2 ligt in de tussenstand. In de laatste vier races voor de zomerstop zat er echter geen podium meer in en Lewis Hamilton heeft nu het gat naar Alonso gedicht tot slechts één puntje. De Spanjaard verklaarde tegenover onder andere GPFans hoe Aston Martin een beetje de snelheid lijkt te zijn kwijtgeraakt: "Het is op de baan nog competitiever geworden. Een boel teams zijn nu close met elkaar in gevecht om de podiumposities. Het zal lastig worden in de tweede helft van het seizoen." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Russell zien bui al hangen boven Dutch Grand Prix: 'Het wordt glad'

De vorige twee edities van de Dutch Grand Prix werden verreden onder een heerlijk, heet zonnetje. Het lijkt er echter niet op dat het dit weekend droog blijft op Circuit Zandvoort. Max Verstappen reageerde tegenover onder andere GPFans op de natte weersverwachting: "In de regen is het uiteraard gladder dan wanneer het droog is. Je past je daarop aan. Het is natuurlijk anders dan de afgelopen twee jaar. We zijn waarschijnlijk toen een beetje verwend met het weer. Maar uiteindelijk is het [qua omstandigheden] voor iedereen hetzelfde." George Russell sluit zich aan bij de Nederlander: "Het zal op sommige delen zeker glad zijn. Het zal een uitdaging worden, maar het is voor iedereen hetzelfde. We zijn nu gewend aan de regen, we hebben er bijna elke race mee te maken." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton doet oproep aan fans in Zandvoort: "Hoop dat iedereen veilig blijft"

Het belooft weer één grote oranje-zee te worden de komende dagen op Circuit Zandvoort. Verspreid over het gehele weekend zullen er naar verwachtingen honderdduizenden fans richting de Noord-Hollandse duinen trekken. De sfeer is doorgaans opperbest, maar vorig jaar zagen we dat een aantal rotte appels het feestje toch deels wisten te verpesten. Er kwamen diverse meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag en ook werden er rookbommen op de baan gegooid, waardoor er een onveilige situatie ontstond en de rode vlag werd gezwaaid. Hamilton hoopt dat dit soort taferelen komend weekend achterwege blijven. "Dit is zo'n enorme hoeveelheid steun, het is geweldig om te zien, maar ik hoop alleen dat iedereen veilig blijft en van het weekend geniet," vertelde de Brit tegenover Sky Sports. Meer lezen? Klik hier!

Haas hakt knoop door: Magnussen en Hülkenberg ook in 2024 het rijdersduo

Haas maakte op donderdagochtend bekend dat Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in 2024 wederom het rijdersduo zullen zijn van het team. Beide ervaren coureurs hadden een aflopend contract, maar keren volgend seizoen dus terug op de grid. Teambaas Guenther Steiner reageert op het behouden van beide coureurs voor 2024: "Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat we dit seizoen in de Formule 1 een uiterst solide rijdersduo hebben gehad en uiteindelijk was er geen reden om dat te veranderen. Kevin is duidelijk een bekende naam voor ons en ik ben blij dat hij terugkeert voor wat zijn zevende seizoen in de Haas-kleuren wordt. Met alleen al 113 starts voor ons team weten we waar zijn sterke punten liggen en zijn kennis en ervaring van onze organisatie passen daar ook heel goed bij. Aan de andere kant van de garage heeft Nico zich zonder ophef of fanfare ingepast en bewezen dat hij een waardevol lid van het team is. Hij nadert de 200 starts in de Formule 1 en we zijn erg blij dat we kunnen profiteren van die ervaring achter het stuur." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton over dominantie Verstappen in huidige tijdperk F1: "Regels moeten beter"

Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in het huidige tijdperk van de Formule 1. De Brit wil voorkomen dat de fans weer een periode van dominantie moeten meemaken. Het aanpassen van de regels is daarvoor een goede oplossing, vindt hij. Fans vinden het echter hypocriet dat Hamilton nu klaagt over de dominantie van Verstappen, maar volgens de zevenvoudig wereldkampioen is dit niet terecht. Dat liet hij weten in een exclusief interview met het Hongaarse M4 Sport: "Over mijn eigen ervaringen blijven mensen zeggen: "Ja, maar jij had ook dominante auto's en nu klaag je erover." Dat is niet het geval. We willen allemaal dat onze tegenstanders zo goed mogelijk zijn en vooraan met elkaar strijden." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen oneens met Hamilton: "Zou liever de hele tijd een gemakkelijke race hebben"

Max Verstappen is het niet eens met de uitspraken van Lewis Hamilton over zijn huidige dominantie. Tijdens de persconferenties in aanloop naar de Dutch Grand Prix, waar ook GPFans bij aanwezig was, reageerde de kampioenschapsleider op de opmerkingen van de Mercedes-coureur: "Ik zou liever de hele tijd een gemakkelijke race hebben, maar dat gebeurt eigenlijk maar één of twee keer in een seizoen. Als coureurs willen we echter ook dat de teams dichter in de buurt van elkaar zitten dan nu. Dat is wat mij betreft ook prima. Natuurlijk is het wel relaxed om comfortabel races te winnen." Het is tot nu toe dit seizoen nog geen enkel team gelukt om Red Bull Racing in een Grand Prix te verslaan. Meer lezen? Klik hier!

