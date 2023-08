Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 17:47

De vorige twee edities van de Dutch Grand Prix werden verreden onder een heerlijk, heet zonnetje. Het lijkt er echter niet op dat het dit weekend droog blijft op Circuit Zandvoort. Max Verstappen en zijn concurrenten reageerden tijdens de persconferentie op de regenachtige weersverwachting.

Verstappens vlucht naar Nederland werd al vertraagd door flinke onweersbuien boven Frankrijk. Hij kwam daardoor bijna te laat aan bij de persconferenties. Vandaag trok er ook een groot regengebied over Nederland. Morgen begint de Dutch Grand Prix met twee vrije trainingen. Op die vrijdag is er 20% kans op neerslag en zal het bewolkt blijven. Op zaterdag is er maar liefst 80 tot 90% kans op onweersbuien. Op zondag, de dag van de Formule 1-wedstrijd in de badplaats, is er zo'n 70% kans op regen.

Artikel gaat verder onder video

Voor iedereen hetzelfde

"Glad," antwoordde Verstappen lachend tegenover onder andere GPFans op de vraag hoe hij verwacht dat Zandvoort is in de regen. "In de regen is het uiteraard gladder dan wanneer het droog is. Je past je daarop aan. Het is natuurlijk anders dan de afgelopen twee jaar. We zijn waarschijnlijk toen een beetje verwend met het weer. Maar uiteindelijk is het [qua omstandigheden] voor iedereen hetzelfde." George Russell sluit zich aan bij de Nederlander: "Het zal op sommige delen zeker glad zijn. Het zal een uitdaging worden, maar het is voor iedereen hetzelfde. We zijn nu gewend aan de regen, we hebben er bijna elke race mee te maken."

OOK INTERESSANT: Pérez verwacht steun van Oranjefans: "Altijd sympathiek voor me"

Auto's volledig ontwikkelen voor regen

Tijdens de eerste vijf Grand Prix-weekenden is het droog gebleven, maar sinds Monaco afgelopen mei is er elke keer minstens één natte sessie geweest. "Misschien moeten we onze auto's maar volledig ontwikkelen voor de regen en niet voor droge omstandigheden," grapt Russell. Daniel Ricciardo leek zich nog niet echt bezig te hebben gehouden met het weer en vroeg zich af hoe slecht de verwachtingen eigenlijk waren. Nadat hij hoorde dat er buien gaan vallen, vroeg hij lachend aan Verstappen: "Denk je dat de laatste bocht volgas is op een natte baan?" De Nederlander reageerde: "Probeer jij maar eerst. Met de DRS open!"

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.