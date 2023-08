Vincent Bruins en Jan Bolscher

Donderdag 24 augustus 2023 16:29

De Dutch Grand Prix is uiteraard de thuisrace van Max Verstappen. Diens teamgenoot Sergio Pérez denkt echter dat de Oranjefans niet alleen voor Verstappen, maar ook voor hem zullen juichen op Circuit Zandvoort dit weekend. Hij legt tegenover onder andere GPFans uit waarom.

De coureur van Red Bull Racing maakt dit jaar zijn beste seizoen ooit mee in de Formule 1. In de eerste vijf van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix behaalde hij twee overwinningen, twee pole positions, twee tweede plaatsen en een vijfde plaats. Hij leek eindelijk Verstappen uit te kunnen dagen. De Nederlander heeft echter sinds de Miami Grand Prix alle acht wedstrijden gewonnen, terwijl Pérez juist een flinke dip meemaakte. Hij kwam vijf keer op rij niet in Q3 terecht en dat had natuurlijk ook een grote impact op zijn resultaten op de zondag. Sinds Hongarije lijkt hij wel weer zijn vorm te hebben teruggevonden. De Mexicaan werd derde op de Hungaroring, voordat hij als tweede over de streep kwam op Spa-Francorchamps.

Doel van tweede helft 2023

Nu na de zomerstop zijn er nog tien Grands Prix te gaan. Pérez ligt tweede in de tussenstand en heeft een voorsprong opgebouwd van 40 punten op Fernando Alonso. Lewis Hamilton ligt weer één puntje achter Alonso. Hij verwacht die tweede plek te kunnen behouden. "Ik focus eigenlijk alleen maar op mezelf. Er zijn nog tien races te gaan en ik wil in ieder geval nog een paar overwinningen behalen en constant resultaten boeken. Dus de vorm die we in de afgelopen twee races, moeten we volhouden. Op die manier wil ik het seizoen sterk eindigen met het oog ook op een goede start van volgend seizoen. Dat is mijn doel," aldus Pérez.

Support van Oranjefans

De 33-jarige uit Guadalajara kreeg vervolgens de vraag of de Nederlandse fans ook voor hem zullen juichen op Circuit Zandvoort, waarop hij antwoordde: "Ja, zeker. Het zal moeilijk voor hen zijn om te herkennen welke [Red Bull] van wie is," vertelde Pérez lachend. "Ik verwacht wel dat ze voor me juichen. [The Orange Army] heeft wel altijd haar support laten zien en ze zijn ook sympathiek naar me," zo sloot hij af op een serieuzere, maar blije toon.

