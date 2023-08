Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 15:01 - Laatste update: 15:14

Fernando Alonso maakt tot nu toe een veel beter seizoen mee dan we voor de testdagen in Bahrein ooit hadden kunnen bedenken. Aston Martin is in 2023 namelijk veel competitiever vergeleken met vorig jaar en strijdt regelmatig om de podiumposities. De Spanjaard twijfelt echter of hij nog veel bekers zal kunnen binnenslepen voor de Britse renstal in de tweede helft van het seizoen en legt uit waarom.

In zes van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix is Alonso op het podium terechtgekomen. Hij werd derde in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Miami, en tweede in Monaco en Canada. Na de laatstgenoemde wedstrijd lag hij zelfs nog maar negen punten achter Sergio Pérez die momenteel op P2 ligt in de tussenstand. In de laatste vier races voor de zomerstop zat er echter geen podium meer in en Lewis Hamilton heeft nu het gat naar Alonso gedicht tot slechts één puntje. Mercedes introduceerde in die tijd ook een boel upgrades.

Lastiger geworden

"Ik zou niet per se teleurgesteld zijn, maar het is wel moeilijker nu," antwoordde Alonso, tegenover onder andere GPFans, op de vraag of hij verwacht in de tweede helft van het seizoen nog op het podium te komen en hoe het zou voelen, als dat niet meer lukt. "Het is op de baan nog competitiever geworden. Een boel teams zijn nu close met elkaar in gevecht om de podiumposities. Het zal lastig worden in de tweede helft van het seizoen. Maar we zullen wel blij zijn als we weer tweede of derde nog kunnen worden."

Strijd met Hamilton

De Spanjaard kreeg vervolgens de vraag of hij denkt Hamilton te kunnen verslaan voor de derde plek in het kampioenschap: "[Qua voorsprong in de puntenstand] zal het omhoog en weer omlaag gaan. Per race verschilt het weer. Het hangt ook af aan de upgrades die de teams meebrengen. Mercedes is wel sneller dan wij met verbeteringen gekomen aan de auto. Ze halen ieder weekend het maximale eruit en wij zijn wat minder constant geworden. We moeten weer terugkomen op het niveau van de eerste paar wedstrijden."

