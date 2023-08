Vincent Bruins

Zaterdag 19 augustus 2023 18:42

Lance Stroll heeft een boel kritiek gekregen dit seizoen. De Aston Martin-coureur is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, maar hij heeft nog altijd geen podiumpositie weten binnen te slepen en heeft ploegmaat Fernando Alonso nog maar één keer verslagen. Hij trekt zich echter niks van die kritiek aan en focust puur op het werken aan zichzelf.

Met twee tweede plaatsen, vier derde plaatsen en nog zes finishes binnen de top tien vecht Alonso om de derde plek in de tussenstand met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Stroll moet het momenteel doen met de negende positie. In Saoedi-Arabië had hij nog wel een realistische kans om een podium te pakken, maar hij viel al vroeg uit, toen de power unit de geest gaf. In Australië twee weken later werd hij vierde, zijn beste resultaat van 2023 tot nu toe. Stroll vecht met Norris om de achtste plek in het kampioenschap, de beste coureur achter de Red Bulls, de Mercedessen, de Ferrari's en Alonso.

Geen controle

"Ik weet dat er een boel races zijn geweest, waar ik het gevoel had het maximale uit de auto te hebben gehaald, terwijl [Alonso] nog wat sneller was," vertelde Stroll tegenover Motor Sport Magazine. "En dat is dan gewoon hoe het is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er veel dingen waren die invloed op ons hadden, waar we geen controle over hadden dit seizoen. Ik denk dat als we vlekkeloze weekenden hebben, de resultaten ook beter zullen zijn. Dat is wat ik oprecht geloof. Maar Fernando is momenteel over het algemeen sneller dan ik, dus ik moet uitzoeken hoe ik wat sneller door de bochten kan gaan. Zo simpel is het," legde de Canadees uit met een knipoog.

Mountainbiken mag niet meer

Stroll krijgt een boel kritiek van fans en toeschouwers, maar dat maakt hem niet uit: "Ik lees dat allemaal niet, dus het is niet frustrerend voor mij... Ik zit doordeweeks niet op sociale media. Ik speel op de Xbox met mijn vrienden en ik heb altijd gemountainbiked, maar dat mag ik niet meer doen!" Twee weken voor de testdagen in Bahrein brak hij beide polsen en een teen in een ongeluk. Hij mag nu dus blijkbaar niet meer op de fiets zitten. "In de winter ga ik snowboarden. Als ik niet op de golfbaan sta, dan speel ik tennis. Ik doe ook nog wat andere dingen waar ik niet echt over kan praten in een interview... Dus wat ik bedoel, is dat er niet veel tijd is op om sociale media te zitten." Stroll maakt duidelijk zich alleen op zichzelf te concentreren.