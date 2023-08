Remy Ramjiawan

Hoewel Aston Martin in de laatste paar wedstrijden voor de zomerstop McLaren voorbij zag komen als tweede team van het veld, verwacht teambaas Mike Krack dat zijn renstal vanaf Zandvoort weer op de tweede plek kan staan, met de nieuwe updates.

Het team uit Silverstone schoot dit seizoen de startblokken uit en wist in de eerste zes wedstrijden met Fernando Alonso vijf keer het podium te vinden. Sinds de race in Montreal zijn de resultaten iets minder geworden en waren de twee vijfde plekken in Oostenrijk en in België het beste resultaat voor de Spanjaard. Aston Martin stond lange tijd op de tweede plek in het constructeursklassement, maar kijkt inmiddels tegen een achterstand van 51 punten aan op nummer twee: Mercedes.

Bijwerkingen

Tegenover Sky Sports F1 legt Krack uit dat hij een goede tweede helft van het seizoen verwacht. Toch moet ook hij erkennen dat het in de laatste paar wedstrijden voor de zomerstop wat tegenviel. "Ik denk dat de auto's behoorlijk complex zijn. Je verbetert ze, je probeert upgrades te brengen en soms creëer je bijwerkingen. Of je verandert de balans een beetje en ineens is de auto bijvoorbeeld minder makkelijk te besturen dan voorheen. Dit zijn dingen die je pas doorhebt als je aan het rijden bent", zo legt hij uit over de ontwikkeling van de AMR23.

Updates in Zandvoort

Daar waar Aston Martin qua snelheid wat wegviel, stond McLaren juist op. "Tegelijkertijd boekten sommige van onze concurrenten enorme vooruitgang en dat leidt tot een daling in de rangorde. Je hebt een paar evenementen nodig om dat te analyseren, te begrijpen en te proberen er iets aan te doen." Voor de Grand Prix van Nederland kan het er weer anders uitzien voor Aston Martin, met de updates: "Van onze kant zullen we proberen de auto verder te verbeteren. Er staan een paar dingen gepland voor Zandvoort en we moeten dat gat weer dichten." Op de vraag of Aston Martin weer het tweede team kan worden, is Krack duidelijk: "Ja."