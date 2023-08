Lars Leeftink

Donderdag 24 augustus 2023 10:04 - Laatste update: 10:08

Haas heeft donderdagochtend bekendgemaakt dat Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in 2024 wederom het rijdersduo zullen zijn van het team. Beide ervaren coureurs hadden een aflopend contract, maar keren volgend seizoen dus terug op de grid.

Gunther Steiner, teambaas van Haas, reageert op het behouden van beide coureurs voor 2024. "Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat we dit seizoen in de Formule 1 een uiterst solide rijderspaar hebben gehad en uiteindelijk was er geen reden om dat te veranderen", aldus Steiner. "Kevin is duidelijk een bekende naam voor ons en ik ben blij dat hij terugkeert voor wat zijn zevende seizoen in de Haas-kleuren wordt. Met alleen al 113 starts voor ons team weten we waar zijn sterke punten liggen en zijn kennis en ervaring van onze organisatie passen daar ook heel goed bij. Aan de andere kant van de garage heeft Nico zich zonder ophef of fanfare ingepast en bewezen dat hij een waardevol lid van het team is. Hij nadert de 200 starts in de Formule 1 en we zijn erg blij dat we kunnen profiteren van die ervaring achter het stuur."

BREAKING: The K-Mag and Hulk partnership continues for 2024 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/0yitLIpcuj — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 24, 2023

