Fred Vasseur gaat als teambaas samen met Ferrari komende vrijdag beginnen aan de tweede seizoenshelft van het Formule 1-seizoen 2023, in een poging de eerste seizoenshelft achter zich te laten. Vasseur geeft aan dat er al veel veranderingen zijn doorgevoerd onder zijn leiding, maar dat hij nog niet tevreden is.

In gesprek met Motorsport.com maakt Vasseur duidelijk dat er nog meer veranderingen binnen het team aan zit te komen, ondanks dat er al veel is veranderd. "We werven veel personeel. We hebben al verschillende veranderingen doorgevoerd in de interne structuur, maar als we kijken naar de eerste twaalf races van dit seizoen is het duidelijk dat er te veel ups en downs zijn geweest. Dit betekent echter niet dat alles wat we hebben gedaan fout is. Het moeilijkste deel van ons werk is altijd om te begrijpen wat goed en niet goed is gegaan. We proberen die laatste twee tienden te vinden die nu ontbreken."

Vechten voor de titel?

Het uiteindelijke doel van Vasseur en Ferrari is om weer eens te vechten voor twee kampioenschappen, iets wat al een tijdje niet meer gelukt is. "Als we naar de cijfers kijken, is het natuurlijk heel moeilijk om ons voor te stellen dat we kunnen vechten voor de twee wereldtitels, maar we moeten een positieve mentaliteit behouden, het werk op het circuit verbeteren en proberen het maximale te halen uit het pakket dat we beschikbaar hebben. Ik wil geen specifiek doel stellen, maar het is duidelijk dat we op verschillende fronten een stap voorwaarts moeten zetten." Vasseur is blij met het nieuwe personeel, maar kondigt ook aan dat er nog aankondigingen aan zitten te komen. "Ik geloof dat we enkele mensen hebben aangetrokken van hoge kwaliteit, maar ik noem geen namen totdat we ook een overeenkomst hebben bereikt met de teams waarin dit personeel nog actief is. Dit zijn delicate stappen, en vertrouwelijkheid is essentieel, maar ik kan zeggen dat de eerste officiële aankondigingen binnenkort zullen komen."

Auto 2024

Ondanks dat Vasseur duidelijk maakt dat de auto van 2023 nog wat upgrades gaat krijgen, ligt de focus ook bij het Italiaanse team al deels op 2024. "We hebben nog enkele updates in de pijplijn voor het einde van het seizoen, maar het project voor de auto van volgend jaar is weer heel anders. Hoewel je altijd iets meeneemt van de ene auto naar de andere, is het project in feite compleet anders. Misschien zijn er teams die de versnellingsbak op het chassis volgend jaar behouden, maar dat gaan wij niet doen. Ik ben ervan overtuigd dat we op elk aspect moeten verbeteren, er is niet slechts één element. We praten over tienden, geen seconden. We hebben op enkele gelegenheden laten zien dat we kunnen strijden met Red Bull, althans in de kwalificaties, dus het potentieel van de auto is er. We hebben nog steeds een prestatiekloof in de race en we moeten dat aspect verbeteren."

Wat Vasseur betreft is het nieuwe doel om Mercedes bij te halen en te verslaan. "Op dit moment is er een groot verschil met Mercedes qua punten, we hebben te veel kansen gemist in het eerste deel van het seizoen. We moeten een betere prestatie leveren om klaar te zijn om van eventuele kansen te profiteren. We hebben een gunstig scenario nodig om te hopen Mercedes te kunnen inhalen, en als er kansen ontstaan, moeten we klaar zijn om ze te grijpen. Het belangrijkste is nu om te zorgen dat we qua snelheid in de races en kwalificaties voor Mercedes komen te staan. Ik weet niet of we de tweede plek in het kampioenschap kunnen pakken, maar we willen qua pure prestaties voor Mercedes staan."

