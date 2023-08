Lars Leeftink

Donderdag 24 augustus 2023 08:51 - Laatste update: 08:53

Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in het huidige tijdperk van de Formule 1. Volgens de Brit wil hij met zijn uitspraken niet hypocriet overkomen en juist voorkomen dat de fans weer een periode van dominantie krijgen. Het aanpassen van de regels is daarvoor een goede oplossing, aldus de Brit.

In een exclusief interview met het Hongaarse M4 Sport krijgt Hamilton de vraag of hij nog tips heeft voor Verstappen en Red Bull om een dominante auto ook lang dominant te laten zijn. "Ik denk niet dat ik ze advies hoef te geven. Ze hebben het al eerder meegemaakt, het is ook niet hun schuld dat ze zo dominant zijn. Nou ja, het is wel hun 'schuld', want ze hebben het beter gedaan dan de anderen." De Brit heeft al vaak laten weten niet blij te zijn met de huidige dominantie van Verstappen en Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alle Nederlandse Formule 1-coureurs door de jaren heen | GPFans Special

Hamilton over dominantie

Als veel mensen Hamilton horen klagen over de dominantie van Verstappen en Red Bull in het nieuwe tijdperk, wijzen fans vaak op het vorige tijdperk. Tussen 2014 en 2021 domineerde Hamilton met Mercedes en wonnen ze alle kampioenschappen. Fans vinden het hypocriet dat Hamilton nu klaagt over de dominantie van Verstappen, maar volgens Hamilton is dit niet terecht. "Over mijn eigen ervaringen blijven mensen zeggen: "Ja, maar jij had ook dominante auto's en nu klaag je erover." Dat is niet het geval. We willen allemaal dat onze tegenstanders zo goed mogelijk zijn en vooraan met elkaar strijden."

Hamilton over regels in F1

Hamilton wil voorkomen dat de Formule 1 weer in een situatie komt zoals het de afgelopen jaren heeft gehad. Hamilton zelf, maar ook Sebastian Vettel en Michael Schumacher hebben allemaal hun dominante periodes gehad, en Hamilton ziet dit nu ook gebeuren met Verstappen. "Als sport moeten we de regels beter maken, zodat we fans niet een heel tijdperk beroven van een spannende strijd om de winst tussen meerdere teams", aldus Hamilton.