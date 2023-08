Jan Bolscher

Donderdag 24 augustus 2023 06:59 - Laatste update: 08:14

Max Verstappen is momenteel het boegbeeld van de autosport in Nederland, maar ons kikkerlandje kent behoorlijk wat voormalig Formule 1-coureurs. Geen was er zo succesvol als de Red Bull Racing-coureur, maar toch zijn we door de jaren heen goed vertegenwoordigd geweest.

Nog niet zo heel lang geleden hadden waarschijnlijk weinig mensen gedacht dat Nederland ooit een wereldkampioen Formule 1 voort zou brengen. Verstappen heeft de sport hier, maar ook wereldwijd, een enorme boost qua populariteit bezorgd. Steeds meer jongens en meisjes stappen op jonge leeftijd in een kart om een carrière als coureur na te jagen. Nederland kent echter een rijkere geschiedenis dan sommigen zullen denken. In deze GPFans Special zetten we alle Nederlandse Formule 1-coureurs door de jaren heen op een rijtje.

Jan Flinterman en Dries van der Lof (Actief: 1952)

Jan Flinterman en Dries van der Lof waren samen de eerste Nederlanders die toetraden tot de koningsklasse van de autosport. Een lange carrière was het echter verre van. Slechts één keer verschenen beide heren op de startgrid. In 1952 verreed Flinterman, een voormalig officier bij het Wapen der Militaire Luchtvaart, de Grand Prix van Nederland voor het team van Maserati. Hij viel uit en kreeg een DNF achter zijn naam. Van der Lof reed in een wagen van Hersham and Walton Motors en wist eveneens de eindstreep niet te halen.

Statistieken Jan en Dries

F1-races: 1

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Carel Godin de Beaufort (Actief: 1958 - 1964)

Met zijn bijna twee meter en 118 kilo zou je Carel de Beaufort op het eerste gezicht niet meteen inschatten als een Formule 1-coureur. Toch was hij de eerste Nederlander ooit die punten wist te scoren in de koningsklasse. In 1962 pakte hij zijn eerste WK-punten tijdens de Grand Prix van Zandvoort.

Beaufort crashte twee jaar later tijdens een vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland, waarna hij een dag later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. In totaal verscheen hij 32 keer aan de start van een Grand Prix. Tijdens zijn carrière reed Beaufort vier WK-punten bij elkaar.

Statistieken

F1-races: 26

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 4

Ben Pon (Actief: 1962)

Ben Pon is opnieuw een Nederlander die slechts één keer in de Formule 1 verscheen. Veel korter dan het optreden van Pon wordt het echter niet. In 1962 crashte hij in de tweede ronde op Zandvoort en werd hij de bosjes in geslingerd. Pon bleef ongedeerd, maar verscheen daarna nooit meer in de koningklasse. Naast zijn carrière als coureur was Pon een succesvol zakenman en importeerde hij auto's. Vlak na de Tweede Wereldoorlog slaagde hij er als één van de eersten in om Volkswagens in Nederland te verkopen.

Statistieken

F1-races: 1

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Gijs van Lennep (Actief: 1971, 1973, 1974 & 1975)

Gijs van Lennep was in vier verschillende seizoenen te zien in de Formule 1. In totaal verscheen hij tien keer aan de start, waarvan hij uiteindelijk acht keer daadwerkelijk van zijn plek wist te komen. Van Lennep reed voor Surtees, Iso-Marlboro en Ensign. In totaal was hij gedurende zijn koningsklasse-loopbaan goed voor twee WK-punten. In 1971 won Van Lennep samen met niemand minder dan Red Bull Racing-topman Helmut Marko de 24 Uur van Le Mans.

Statistieken

F1-races: 8

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 2

Roelof Wunderink (Actief: 1975)

Roelof Wunderink maakte zijn Formule 1-debuut in 1975 bij de Grand Prix van Spanje. Deze werd destijds nog verreden op Montjuïc Park. Na twintig ronden viel de Eindhovenaar uit met problemen aan zijn versnellingsbak. Uiteindelijk zou de wedstrijd voortijdig afgevlagd worden door een nare crash van Rolf Stommelen, waarbij helaas vier toeschouwers omkwamen. In totaal nam Wunderink drie keer deel aan een Grand Prix. Tot WK-punten kwam het nooit.

Statistieken

F1-races: 3

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Johan Gerard "Boy" Hayje (Actief: 1976 - 1977)

In 1976 verscheen 'Boy Hayje' voor het eerst aan de start van een Formule 1-race. De Amsterdammer nam in totaal zeven keer deel aan een Grand Prix-weekend, maar wist slechts drie keer te starten. Na zijn carrière in de Formule 1 is Hayje gaan racen in het Europese Renault 5 Turbo kampioenschap.

Statistieken

F1-races: 3

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Michael Bleekemolen (1977-1978)

Dan zijn we bij een voor sommigen misschien al wat bekendere naam: Michael Bleekemolen. Bleekemolen verscheen in 1977 één keer in de Formule 1 namens het team van March tijdens het weekend in Zandvoort, maar wist zich niet te kwalificeren voor de race. In 1978 verreed hij de laatste vier Grands Prix van het seizoen voor het ATS-team. Drie keer wist hij zich niet te kwalificeren. In de Verenigde Staten ging hij wel van start, maar viel hij na 43 ronden uit met een olielek.

Bleekemolen maakte vervolgens de overstap naar de Formule 3, waar hij tweede werd achter Alain Prost. Met zijn eigen team Team Bleekemolen is hij nog steeds actief in de toerwagens. Ook schuift hij regelmatig aan als Formule 1-analist bij diverse programma's.

Statistieken

F1-races: 1

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Jan Lammers (Actie: 1979, 1982 & 1992)

Jan Lammers debuteerde in 1979 op 22-jarige leeftijd als regerend Formule 3-kampioen in de koningsklasse. Met ATS-Ford en Ensign kende Lammers echter geen competitieve auto's. In het turbulente jaar van 1982 leek Lammers zijn carrière nieuw leven in te kunnen blazen. Renault-coureur Alain Prost raakte bij een crash in Monaco geblesseerd. Lammers zou hem eventueel vervangen, maar klapte in Detroit met zijn Theodore zelf in de muur en brak hierbij zijn duim. Lammers reed dat jaar op Zandvoort zijn voorlopig laatste Grand Prix.

In 1992 gebeurde vervolgens iets unieks: Lammers maakte na tien jaar een comeback in de Formule 1, iets wat vandaag de dag nog altijd een absoluut record is. De Nederlander stapte in bij het noodlijdende team van March, waarvoor hij de Grand Prix van Japan en Australië afwerkte. Lammers wist een stoeltje voor het seizoen van 1993 te bemachtigen, maar zover lieten de schuldeisers van het team het niet komen. Een paar dagen voor de start van het seizoen, werd het team opgedoekt.

Statistieken

F1-races: 23

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Huub Rothengatter (Actief: 1984 - 1985)

Huub Rothengatter debuteerde in 1984 in de Formule 1 bij Spirit-Honda. Snel was de wagen echter niet, waardoor de Nederlander vooral achter het veld aan reed. In 1985 leek zijn carrière voorbij, totdat Piercarlo Ghinzani overstapte naar Toleman. Rothengatter kon hierdoor naar Osella waar hij met een zevende plaats zijn beste prestatie behaalde. Na het seizoen van 1986 hing hij zijn helm aan de wilgen. In totaal nam hij 28 keer deel aan een Formule 1-weekend, waarvan hij 25 keer aan de start verscheen. Later is Rothengatter nog manager van Jos Verstappen geweest.

Statistieken

F1-races: 25

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Jos Verstappen: (Actief: 1994 - 1998, 2001, 2002 & 2003)

Jos Verstappen kennen we natuurlijk allemaal als de vader van Max, maar is zelf ook actief geweest in de Formule 1. Van 1994 tot 2003 was hij te zien in de koningsklasse waarbij hij uitkwam voor Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi. In totaal verreed hij 107 Grands Prix en verscheen hij twee keer op het podium. Daarmee was hij lange tijd de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur, tot zoonlief Max de sport betrad.

Statistieken

F1-races: 107

F1-zeges: 0

F1-podiums: 2

WK-punten: 17

Christijan Albers (Actief: 2005 - 2007)

Christijan Albers maakte in 2005 zijn entree in de Formule 1 bij het team van Minardi. Dat was ook het enige jaar waarin hij punten wist te pakken. In de Verenigde Staten kwam Albers als vierde over de streep, wat destijds goed was voor vier punten. In 2006 verhuisde hij naar het team van Midland F1 Racing, dat niet veel later als Spyker verder ging.

Het seizoen van 2007 liep niet zo voortvarend voor de Nederlander. Albers haalde vijf keer de finish niet en kwam tijdens het raceweekend in Frankrijk in het nieuws nadat hij de pitstraat verliet met de tankinstallatie nog aan de auto. Na geruchten dat een persoonlijke sponsor van Albers niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen, werd hij op 10 juli ontslagen. Vandaag de dag is hij vaste analist voor Viaplay.

Statistieken

F1-races: 46

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 4

Robert Doornbos (Actief: 2004 - 2007)

Robert Doornbos was tussen 2004 en 2007 actief in de Formule 1, grotendeels als reservecoureur en derde rijder. Hij heeft onder contract gestaan bij Jordan, Minardi en Red Bull Racing. In totaal verscheen hij elf keer aan de start, maar erg succesvol was hij niet. Iets waar hij zelf regelmatig de draak mee steekt in het Race Café van Ziggo Sport. In andere klassen van de motorsport wist Doornbos na zijn koningsklasse-avontuur nog een aantal knappe resultaten te behalen, onder andere in de Champcar World Series en de IndyCar.

Statistieken

F1-races: 11

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Giedo van der Garde (Actief: 2013)

Een ander bekend gezicht is Giedo van der Garde. Hij heeft gedurende verschillende seizoenen de rol van reservecoureur bekleed, onder andere voor Spyker, Super Aguri en Force India. In 2013 stapte de in Rhenen geboren coureur als fulltime-rijder in bij het team van Caterham F1. Van der Garde kende een prima debuutseizoen met als hoogtepunt een derde kwalificatietijd in Q1 voor de Grand Prix van België. Een vervolg kreeg het verhaal echter niet.

Statistieken

F1-races: 19

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 0

Nyck de Vries (Actief: 2022 - 2023)

Nyck de Vries testte voor meer dan de helft van de teams in het Formule 1-veld, totdat hij tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2022 achter het stuur mocht kruipen van een Williams voor een daadwerkelijke wedstrijd. Alexander Albon had een blindedarmontsteking en De Vries werd aangewezen als zijn vervanger. De coureur uit Uitwellingerga maakte een ontzettend goed debuut mee en pakte meteen twee punten dankzij een negende finishpositie. Scuderia AlphaTauri was zo onder de indruk dat hem een contract werd aangeboden voor 2023. Helaas waren de resultaten van De Vries niet goed genoeg om het jaar af te mogen maken. Na tien races moest hij zijn koffers pakken.

Statistieken

F1-races: 11

F1-zeges: 0

F1-podiums: 0

WK-punten: 2

Max Verstappen (Actief: 2015 - heden)

De meest succesvolle Nederlandse coureur in de Formule 1 is Max Verstappen, een naam die we allemaal kennen. In 2015 maakte de Limburger zijn debuut bij Toro Rosso. Daar wist hij hoge ogen te gooien en slechts een jaar later werd hij gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing. Tijdens zijn eerste race voor de Oostenrijkse grootmacht wist hij direct de Grand Prix van Spanje te winnen.

Op dit moment heeft Verstappen 45 overwinningen, 89 podiumplaatsen en 175 racestarts achter zijn naam staan. In 2021 legde de Limburger beslag op zijn eerste wereldkampioenschap, nadat hij het hele seizoen lang een zinderend gevecht met Lewis Hamilton uitvocht. Na de Japanse Grand Prix van 2022 stelde hij zijn tweede wereldtitel veilig met nog vier races te gaan in het seizoen.

Statistieken - op moment van schrijven

F1-races: 175

F1-zeges: 45

F1-podiums: 89

WK-punten: 2325,5

Wereldtitels: 2

