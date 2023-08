Jeen Grievink

Donderdag 24 augustus 2023

Lewis Hamilton verwacht een drukte van jewelste dit weekend op en rondom Circuit Zandvoort, maar hoopt wel dat men zich gaat gedragen. Hamilton wil "dat iedereen veilig blijft" en verwijst hiermee naar de ongeregeldheden van vorig jaar, toen er onder meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen.

Het belooft weer één grote oranje-zee te worden de komende dagen op Circuit Zandvoort. Verspreid over het gehele weekend zullen er naar verwachtingen honderdduizenden fans richting de Noord-Hollandse duinen trekken. De sfeer is doorgaans opperbest, maar vorig jaar zagen we dat een aantal rotte appels het feestje toch deels wisten te verpesten. Er kwamen diverse meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag en ook werden er rookbommen op de baan gegooid, waardoor er een onveilige situatie ontstond en de rode vlag werd gezwaaid. Hamilton hoopt dat dit soort taferelen komend weekend achterwege blijven.

Vorig seizoen ongeregeldheden op Circuit Zandvoort

Tientallen meldingen kwamen er vorig seizoen tijdens en na afloop van het raceweekend op Zandvoort binnen over ongewenst gedrag. GPFans sprak destijds met twee slachtoffers die via een horeca-uitzendbureau gestationeerd waren op Circuit Zandvoort om te werken. De dames kregen de ene na de andere seksuele opmerkingen richting hun hoofd geslingerd en kregen ook te maken met ongewenste aanrakingen.

De coureurs op de baan daarentegen werden geconfronteerd met een heel ander soort 'ongewenst gedrag'. Zij zagen tot tweemaal toe een rookbom op het circuit gegooid worden, waarvan er eentje voor een rode vlag zorgde. Hamilton vindt de massale opkomst in Zandvoort geweldig, maar hoopt wel "dat iedereen veilig blijft en van het weekend geniet."

Hamilton hoopt "dat iedereen veilig blijft en geniet"

Als hem door Sky Sports gevraagd wordt naar de sfeer op Zandvoort en het oranje-publiek, antwoordt de Mercedes-kopman: "Dit is één van die races die duidelijk een thuisrace zijn voor Max en het publiek hier is geweldig." Hamilton vindt alle steun van de fans mooi om te zien en hoopt dan ook dat men vooral gaat genieten dit weekend. "Dit is zo'n enorme hoeveelheid steun, het is geweldig om te zien, maar ik hoop alleen dat iedereen veilig blijft en van het weekend geniet", zo sluit de zevenvoudig wereldkampioen af met een oproep aan de fans.

