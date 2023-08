Herbert neemt Pérez in bescherming: "Verstappen is een freak!"

Jeen Grievink

Max Verstappen heeft dit seizoen geen kind aan teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan had zich wederom voorgenomen het vuur aan de schenen te gaan leggen bij Verstappen, maar slaagt daar vooralsnog niet in. De achterstand in het kampioenschap is enorm, maar oud-coureur Johhny Herbert neemt het hem niet kwalijk.

Er zal een wonder moeten gebeuren wil Pérez zijn teamgenoot bij Red Bull Racing nog van zijn derde wereldtitel afhouden. Verstappen lijkt immers met twee vingers in zijn neus op een nieuw kampioenschap af te stevenen. Pérez krijgt - omdat hij als enige in een gelijke auto rijdt - regelmatig de kritiek dat hij het Verstappen lastiger zou moeten maken. Als je puur naar de theorie kijkt, geeft Herbert de criticasters gelijk, maar hij neemt Pérez ook in bescherming. Volgens de 59-jarige Brit is Pérez niet zozeer slecht, maar is Verstappen gewoon té goed.

Oppervlakkig gezien presteert Pérez niet goed genoeg

Als Herbert in een exclusief interview met CasinoSite.nl de vraag krijgt hoe hij tegen de prestaties van Pérez aankijkt in verhouding tot Verstappen, antwoordt hij: "Hij ligt nog steeds kilometers achter Max, de achterstand is nog steeds een seconde per ronde. Oppervlakkig gezien is dat niet goed genoeg." Herbert benadrukt echter dat dat niet zozeer de schuld is van Pérez. Red Bull heeft met Verstappen gewoonweg goud in handen en daar is geen enkele andere coureur tegen opgewassen. Herbert omschrijft de Limburger dan ook als "een freak" en "een zeldzaamheid."

Verstappen is een freak

Herbert vindt de kritiek die Pérez krijgt dan ook niet altijd terecht. "Het is heel oneerlijk omdat hij het tegen Max opneemt", zo zegt de Brit, die zelf tussen 1989 en 2000 actief was in de Formule 1. "Max is een freak, een zeldzaamheid, één van de groten van de sport, een bijzondere."

