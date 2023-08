Lars Leeftink & Jan Bolscher

Donderdag 24 augustus 2023

Max Verstappen weet dat hij een grote rol heeft gespeeld in de terugkeer van de Formule 1 Grand Prix van Nederland, maar voelt geen extra druk. De Nederlander is het daarnaast niet eens met Lewis Hamilton, die vertelde dat hij liever wat meer concurrentie had gehad in de tijd dat hij met Mercedes F1 domineerde.

Dit was gedurende het vorige tijdperk, tussen 2014 en 2021. Hamilton won nagenoeg alles en claimde dat hij toen graag wat meer uitdaging had gehad. In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, wordt Verstappen gevraagd naar zijn mening over de opmerkingen van Hamilton. Verstappen is het niet eens met de Brit. "Ik zou liever de hele tijd een gemakkelijke race hebben, maar dat gebeurt eigenlijk maar één of twee keer in een seizoen. Als coureurs willen we echter ook dat de teams dichter in de buurt van elkaar zitten dan nu. Dat is wat mij betreft ook prima. Natuurlijk is het wel relaxed om comfortabel races te winnen."

Zandvoort

Sinds de populariteit van Verstappen in de Formule 1 is toegenomen, is het ook mogelijk geworden om de Formule 1 Grand Prix van Nederlander terug op de F1-kalender te krijgen. Verstappen voelt tijdens het raceweekend in Zandvoort echter geen extra druk. "Het is fantastisch. Het zorgt er niet voor dat ik extra druk op mijn schouders voel ofzo. Het is gewoon fantastisch dat dit mogelijk is, iets wat veel mensen jaren geleden niet verwacht hadden dat dit mogelijk was. Hopelijk gaat het nog een tijdje door. Voor mij is het gewoon fantastisch om hier te zijn en om alle fans te zien. Het is fantastisch om te mogen rijden op zo'n prachtig en historisch circuit."

Record

Verstappen won de vorige twee edities van de Grand Prix van Nederland en zal in 2023 wederom toe willen slaan. Mocht dit gebeuren, dan is het zijn elfde zege van het seizoen en zijn negende zege op rij. Hiermee zou hij Sebastian Vettel, die het ook voor elkaar kreeg om negen races op rij te winnen in een Red Bull, evenaren. In Monza volgend weekend zou Verstappen dan het record alleen op zijn naam kunnen schrijven.

