Dit is de huidige grid voor het Formule 1-seizoen 2024

Lars Leeftink

Woensdag 2 augustus 2023 12:44 - Laatste update: 12:48

De eerste seizoenshelft is door de Formule 1-coureurs afgelopen weekend in België afgesloten, waardoor de zomerstop is aangebroken. Dit is meestal ook het startschot voor veel geruchten omtrent de stoeltjes voor 2024 en voor de teams het moment waarop ze zich steeds meer gaan focussen op hun plannen voor volgend seizoen. Hoe ziet de grid van 2024 er op dit moment uit en welke stoeltjes zijn beschikbaar?

Vorig jaar leverde de stoelendans voor 2023, in de Formule 1 ook wel bekend als 'Silly Season', veel spektakel en controversie op. Zo vertrokken Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel en keerde Nico Hülkenberg terug in de Formule 1 bij Haas. De focus lag echter op de situatie bij Alpine, waar Fernando Alonso vertrok richting Aston Martin na het nieuws omtrent het pensioen van Sebastian Vettel. Vervolgens bleek Oscar Piastri niet bij Alpine te willen blijven, ondanks dat Alpine hem al voor 2023 had aangekondigd, en vertrok de Australiër naar McLaren. Alpine ging uiteindelijk voor Pierre Gasly, die door AlphaTauri weer vervangen werd door Nyck de Vries. Ook Logan Sargeant kreeg een stoeltje bij Williams als vervanger van Latifi. Alleen bij Mercedes, Red Bull, Ferrari en Alfa Romeo bleef het rustig en bleken dezelfde coureurs terug te keren in 2023.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Alfa Romeo blijft actief in F1 en gaat vanaf 2024 samenwerken met Haas'

Zekerheidjes voor 2024

Op papier is de line-up voor 2024 van Red Bull Racing, Ferrari, Alpine en McLaren al rond. Max Verstappen heeft nog contract tot eind 2028, terwijl Sergio Pérez voor volgend jaar nog contract heeft en ondanks zijn wisselvallige prestaties in 2023 volgens Red Bull niet hoeft te vrezen over het kwijtraken van zijn stoeltje voor 2024. Lando Norris (eind 2025) en Oscar Piastri (meerjarige deal) zijn ook zeker voor 2024, net zoals Charles Leclerc en Carlos Sainz (beide tot eind 2024 contract) bij Ferrari en Pierre Gasly en Esteban Ocon (eind 2024) bij Alpine. Ook zeker van hun stoeltje voor 2024 zijn George Russell (meerjarig contract bij Mercedes), Alonso (eind 2024 bij Aston Martin), Valtteri Bottas (eind 2025 bij Alfa Romeo) en Alex Albon (eind 2024 bij Williams).

Onzeker

Daarmee is meer dan de helft van de grid voor 2024 op papier al duidelijk. Twee coureurs kunnen daar waarschijnlijk binnenkort aan toegevoegd worden. Nico Hulkenberg en Lewis Hamilton hebben feitelijk nog contract to eind 2023, maar Haas-teambaas Guenther Steiner gaf in juli al aan dat een contractverlenging waarschijnlijk is. Hamilton en Mercedes zijn al een tijdje bezig met het verlengen van het contract en lijken daar ook uit te gaan komen. Daardoor zijn er nog zes stoeltjes beschikbaar voor 2024. Twee daarvan zijn bij AlphaTauri, waar het contract van zowel Yuki Tsunoda als Ricciardo aan het einde van dit seizoen afloopt. Bij Haas loopt het contract van Kevin Magnussen af, terwijl dit bij Williams en Alfa Romeo geldt voor Logan Sargeant en Zhou Guanyu. Van al deze coureurs lijkt alleen Tsunoda op dit moment echt een bijna zekerheidje te zijn dat hij in 2024 ook weer op de grid terug te vinden zal zijn. Vijf stoeltjes zijn voor 2024 dus nog vrij onzeker.

Overzicht grid 2024

Red Bull Racing: Max Verstappen | Sergio Pérez

Mercedes: George Russell | ?

Ferrari: Charles Leclerc | Carlos Sainz

Aston Martin: Fernando Alonso | ?

McLaren: Lando Norris | Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly | Esteban Ocon

Haas: ? | ?

Alfa Rome: Valtteri Bottas | ?

Williams: Alex Albon | ?

AlphaTauri: ? | ?