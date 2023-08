Kaarten Dutch GP vanaf 2024 duurder, politie grijpt in bij demonstratie Zandvoort | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het gedoe over contracten tussen IndyCar-kampioenschapsleider Álex Palou en de teams van McLaren en Chip Ganassi Racing gaat een staartje krijgen. De Spanjaard is namelijk door eerstgenoemde renstal aangeklaagd. Ondertussen kijkt Lewis Hamilton op positieve wijze uit naar de tweede helft van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen geniet nog even van zijn welverdiende zomervakantie door met een peperdure hypercar rond te rijden. De Nederlander heeft verder in een interview laten weten dat hij alleen in de koningsklasse van de autosport wil blijven, als Red Bull Racing aan de kop van het veld blijft. In de middenmoot rijden ziet Verstappen niet zitten. De voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix zijn al volop in gang. Klimaatactivisten probeerden vandaag echter een stokje te steken voor plannen op Circuit Zandvoort. Ook is het nieuws naar buitengekomen dat de prijzen van de tickets volgend jaar omhooggaan.

'McLaren klaagt Palou aan na nieuws over schrappen overeenkomst voor 2024'

De soap tussen McLaren, hun IndyCar-team en Álex Palou, die in 2023 namens Chip Ganassi Racing rijdt in IndyCar, gaat een vervolg krijgen. McLaren Racing en Arrow McLaren, het IndyCar-team van McLaren, gaan een rechtszaak aanspannen tegen Palou en ALPA Racing in Groot-Brittannië. De Spanjaard had een overeenkomst met McLaren om in 2024 voor hun team in IndyCar uit te komen, maar zal zich niet aan deze afspraak houden. De reservecoureur van McLaren, die vorig jaar al wat rondjes reed in F1 tijdens de vrije trainingen, kent een uitstekend seizoen in IndyCar en gaat waarschijnlijk net zoals in 2021 kampioen worden in de raceklasse. Dit heeft ervoor gezorgd dat er interesse is vanuit de Formule 1, volgens de geruchten vooral vanuit AlphaTauri en Williams. "We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in Alex Palou en keken ernaar uit om in 2024 met hem te racen," vertelde McLaren-CEO Zak Brown tegenover IndyStar. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton over kansen op overwinning dit seizoen: "Zeg nooit nooit"

De introductie van de huidige technische reglementen in 2022 heeft de dominantie van de Zilverpijlen doorbroken. In 2021 won Mercedes nog haar achtste opeenvolgende constructeurskampioenschap, maar onder andere vanwege porpoising en het zero-sidepodconcept verliep het vorige seizoen niet bepaald vlekkeloos. Mercedes zakte achter Ferrari terug naar P3 en er werd maar één overwinning geboekt. George Russell zegevierde tijdens de São Paulo Grand Prix. Nu halverwege 2023 ligt Mercedes tweede in de tussenstand en het laat duidelijk stappen in de goede richting zien. Hamilton, die sinds Saoedi-Arabië in 2021 niet meer heeft gewonnen, is dan ook tevreden over de vooruitgang en hoopt dit seizoen nog een winnaarstrofee in ontvangst te mogen nemen. "Zeg nooit nooit. We hadden niet het begin van het jaar dat we wilden hebben, maar we hebben gewoon veel vooruitgang geboekt," aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil niet met Red Bull in middenmoot rijden: "Dan blijf ik liever thuis"

Max Verstappen is in 2023 de dominante factor gebleken met Red Bull Racing en heeft tussendoor al vaak de vraag gekregen wanneer hij de Formule 1 niet leuk meer zou vinden en hij van plan is om te stoppen. De Nederlander heeft hier nu zelf wat meer duidelijkheid over gegeven. In gesprek met De Telegraaf legt hij uit dat er wel iets heel bizars moet gebeuren met de motoren van 2026 wil hij voor 2028 al met pensioen gaan. "Dan moet het wel heel slecht en dramatisch lopen, denk ik. Ik verwacht ook niet dat een team zover kan terugzakken, met al die goede mensen die bij ons rondlopen. Het kan in deze sport altijd zo zijn dat je er als team even niet goed bij zit. Dan gaat het erom wat de vooruitzichten zijn en wat het perspectief is." Toch wil Verstappen wel in een auto blijven rijden die competitief is en kan hij een eerder vertrek uit de sport niet helemaal uitsluiten. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen geniet nog van zomerstop achter het stuur van peperdure Aston Martin

Max Verstappen is dit jaar haast onverslaanbaar in de koningsklasse van de autosport. Van de twaalf tot nu toe verreden Grands Prix heeft de Nederlander er maar liefst tien gewonnen. En de races waarin hij niet zegevierde, kwam hij als tweede over de streep achter Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez. Tijdens zijn welverdiende vakantie is Verstappen een paar weekjes weggeweest naar Sardinië met vriendin Kelly Piquet. Nu is hij weer terug in Monaco waar hij tijdens de laatste dagen van de zomerstop duidelijk aan het genieten is van de Aston Martin Valkyrie. Hij kreeg de door Adrian Newey-ontworpen hypercar als cadeau, toen Aston Martin nog de titelsponsor was van Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Kaarten voor Dutch Grand Prix worden in 2024 vijf procent duurder

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort heeft nog niet plaatsgevonden, of er wordt alweer met een schuin oog naar het evenement van volgend jaar gekeken. De organisatie heeft echter volgens Algemeen Dagblad wel slecht nieuws voor de fans die volgend jaar bij het spektakel aanwezig willen zijn: de ticketprijzen voor 2024 gaan namelijk weer met vijf procent omhoog. Dit heeft te maken met het feit dat het "helaas nodig is vanwege de economische situatie en bijbehorende inflatie", zo zegt een woordvoerder tegen de krant. Ondanks de prijsverhoging is de vraag naar de kaarten nu alweer enorm. "De vraag is groter dan het aanbod", klinkt de duidelijke conclusie van de organisatie. Meer lezen? Klik hier!

Demonstranten blokkeren ingang Circuit Zandvoort, tien mensen aangehouden

De Grand Prix van Nederland staat voor volgende week op de planning op Circuit Zandvoort. In de afgelopen dagen arriveerden al wat vrachtwagens ter voorbereiding op de eerste Formule 1-wedstrijd na de zomerstop. Een groep van zo'n twintig mensen van Extinction Rebellion wilden deze zaterdag die vrachtwagens niet meer doorlaten en dus blokkeerden ze de ingang van het circuit. De actie was vooraf bekend bij de gemeente Zandvoort. "Er is de demonstranten een plek aangewezen, maar daar hebben zij geen gebruik van gemaakt," zo liet een woordvoerder weten tegenover het Noordhollands Dagblad. "Sommigen hadden zich ergens aan vast gemaakt. Daarop is hen te verstaan gegeven dat ze tot half twee de tijd hadden zich te verwijderen, maar dat hebben ze niet gedaan." En dus werd de politie met meerdere eenheden opgetrommeld. Burgemeester David Moolenburgh maakte om 13:30 een einde aan de demonstratie. Meer lezen? Klik hier!