Vincent Bruins

Zaterdag 19 augustus 2023 20:58 - Laatste update: 22:01

Een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vandaag de ingang van Circuit Zandvoort geblokkeerd. Ze wilden vrachtwagens die arriveerden voor de Dutch Grand Prix, niet doorlaten. De politie moest ingrijpen en tien mensen zijn aangehouden.

De Grand Prix van Nederland staat voor volgende week op de planning op de baan in de badplaats. In de afgelopen dagen arriveerden al wat vrachtwagens ter voorbereiding op de eerste Formule 1-wedstrijd na de zomerstop. Een groep van zo'n twintig mensen van Extinction Rebellion wilden deze zaterdag die vrachtwagens niet meer doorlaten en dus blokkeerden ze de ingang van het circuit. Sommigen zouden zich hebben vastgelijmd aan de Burgemeester van Alphenstraat of zichzelf ergens aan vast hebben gebonden.

Artikel gaat verder onder video

Geen gebruik gemaakt van aangewezen plek

De actie was vooraf bekend bij de gemeente Zandvoort. "Er is de demonstranten een plek aangewezen, maar daar hebben zij geen gebruik van gemaakt," zo liet een woordvoerder weten tegenover het Noordhollands Dagblad. "Sommigen hadden zich ergens aan vast gemaakt. Daarop is hen te verstaan gegeven dat ze tot half twee de tijd hadden zich te verwijderen, maar dat hebben ze niet gedaan." En dus werd de politie met meerdere eenheden opgetrommeld. Burgemeester David Moolenburgh maakte om 13:30 een einde aan de demonstratie. Tien mensen zijn door de politie aangehouden.

OOK INTERESSANT: Stroll grapt over oplossing om Alonso te verslaan: 'Gewoon sneller door de bochten gaan'

Meer demonstraties

Extinction Rebellion kwam vandaag dus in actie op Circuit Zandvoort. De activistengroep heeft ook al samen met 1800 mensen een oproep gedaan om vanaf 9 september, twee weken na de Dutch Grand Prix, elke dag de A12 richting Den Haag te blokkeren. Het is nog niet bekend of er meer demonstraties, van Extinction Rebellion of wellicht een andere groep, zullen worden gehouden voor de Dutch Grand Prix.