Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 zit middenin de zomerstop en de coureurs zijn lekker op vakantie. Zo ook Max Verstappen die samen met vriendin Kelly Piquet op Sardinië van de zon geniet, zo liet de Braziliaanse op haar sociale media zien. Ondertussen wordt er nagedacht over wie zijn teamgenoot bij Red Bull wordt vanaf 2025. Krijgt Sergio Pérez een contractverlenging of neemt iemand anders het tweede stoeltje over? Team Christian Horner laat weten dat er veel interesse is. Dat is ook niet raar, want de energydrankfabrikant domineert de koningsklasse momenteel met haar RB19. Deze bolide heeft een briljante DRS waar technisch directeur Pierre Waché verder op in is gegaan. En als we het dan hebben over de toekomst: CEO Stefano Domenicali heeft vol lof over de Dutch Grand Prix gesproken, Nyck de Vries onthult zijn plannen na afloop van zijn Formule 1-avontuur en Lewis Hamilton blijkt een interessant aanbod te hebben gekregen.

Waché begrijpt gedoe om DRS van Red Bull niet: "Mensen praten er na twee jaar nog steeds over"

De efficiëntie van het Drag Reduction System op de RB19 blijft de concurrentie in de Formule 1 verbazen. Technisch directeur Pierre Waché is daarover dan weer verrast. Het stukje techniek zit namelijk al twee jaar op de Red Bull en de Fransman had verwacht dat de andere renstallen het 'trucje' inmiddels wel door zouden hebben, zo vertelt hij tegenover de Italiaanse tak van motorsport.com: "Het gekke is dat mensen er twee jaar na de introductie nog steeds over praten. We hebben honderden tests gehad van de FIA om te kijken of we een truc of iets dergelijks hadden gebruikt en mensen begrijpen [zelfs recentelijk nog] niet waarom op banen met veel downforce het voordeel verdwijnt." Meer lezen? Klik hier!

Domenicali prijst innovatief Zandvoort: "Daarmee kunnen ze toekomst hebben in moderne Formule 1"

De tweede helft van het Formule 1-seizoen wordt eind augustus afgetrapt met de race door de duinen van Zandvoort. Het circuit heeft nog een verbintenis met de Formule 1 dat afloopt in 2025. De sport is populairder dan ooit en dat merkt Stefano Domenicali aan de aanvragen die hij vanuit allerlei verschillende organisatoren binnenkrijgt. Hij moet dan ook de afweging maken tussen nieuwe circuits, maar ook het behoud van traditionele banen. In dat gevecht ziet hij Zandvoort als één van de uitblinkers, want de organisatie blijft de toewijding tonen. In gesprek met motorsport.com legt de CEO van de koningsklasse van de autosport zijn kijk op de Dutch Grand Prix uit: "Met de situatie rond Max [Verstappen] hadden ze kunnen zeggen 'laten we afwachten' en dat was geen enkel probleem geweest. Maar dat hebben ze niet gedaan en dat tekent de aandacht voor details die ze laten zien." Meer lezen? Klik hier!

Kelly Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen in Sardinië

Max Verstappen kan rustig genieten van zijn vakantie, want op het sportieve vlak gaat het hem voor de wind. Zo lijkt het behalen van de derde titel slechts een formaliteit te gaan worden, met de huidige voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez. De huidige Formule 1-kalender telt 23 wedstrijden, waarbij er een streep door de race in Imola is gegaan. Toch is er tijdens het seizoen maar weinig tijd om even uit te rusten, dus genieten de coureurs met volle teugen van de zomerstop. Voor de tweevoudig wereldkampioen en zijn vriendin Kelly Piquet is de zomerstop de ideale gelegenheid om het batterijtje in Sardinië weer even op te laden. Het duo vertoeft op het eiland in de Middellandse Zee en de Braziliaanse deelt op sociale media de kiekjes. Meer lezen? Klik hier!

Horner over Red Bull-zitje in 2025: 'Pérez en Ricciardo zijn niet de enige kandidaten'

Volgens teambaas Christian Horner zijn Sergio Pérez en Daniel Ricciardo niet de enige kandidaten voor het tweede stoeltje bij Red Bull: "Het ligt aan de positie waarin we zitten en zoveel interesse is geweldig. En het is niet alleen van die coureurs, maar ook van coureurs daarbuiten als het gaat om 2025," vertelde de Brit bij Sky Sports News. "Checo is ontzettend populair binnen het team. Laten we niet vergeten wat hij deed in 2021 en zijn bijdrage voor het constructeurskampioenschap vorig jaar. Dit seizoen ligt hij tweede in de tussenstand. Hij is de enige coureur [naast Verstappen] die het gelukt is om een race te winnen." Het doel van Red Bull is momenteel om ervoor te zorgen dat Pérez weer op de zaterdagen kan meedoen. Namen als Alexander Albon, Lando Norris, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda gaan ook door de geruchtenmolen. Meer lezen? Klik hier!

'Hamilton persoonlijk gecontacteerd door Ferrari-topman en kreeg contract aangeboden'

De toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1 blijft nog altijd onzeker. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes loopt eind dit seizoen af. Noch bij zijn huidige werkgever noch bij een ander team zou hij zijn handtekening hebben gezet. Om de situatie nog onzekerder te maken, is nu het nieuws naar buiten gekomen dat Hamilton persoonlijk zou zijn gecontacteerd door een topman van Ferrari. De Italiaanse journalist en Scuderia Ferrari-insider Leo Turrini nodigde namelijk Formule 1-fans uit om vragen aan hem te stellen via zijn blog op Quotidiano, een van de grootste nieuwswebsites van Italië. Er kwamen ook vragen over Hamilton binnen. "Hij is persoonlijk gecontacteerd door John Elkann," zo wist Turrini te bevestigen. Meer lezen? Klik hier!

De Vries gaat zich na mislukt avontuur bij AlphaTauri richten op studie: "Nu kan het"

Na het stormachtige debuut van Nyck de Vries bij Williams tijdens de Grand Prix van Italië in 2022, stonden de teams voor hem in de rij. Uiteindelijk werd het Scuderia AlphaTauri, na een gesprekje met Red Bull-adviseur Helmut Marko. De voormalig Formule E-wereldkampioen bleek echter iets meer tijd nodig te hebben om op niveau te komen, dan AlphaTauri hem kon geven. Na tien wedstrijden in het huidige seizoen was de maat vol voor Marko, en die besloot uiteindelijk om De Vries te vervangen door Ricciardo. De Nederlander laat tegenover Formule 1 Magazine weten dat het goed met hem gaat, en ook onthult hij zijn toekomstplannen. Meer lezen? Klik hier!