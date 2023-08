Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 18:45

Christian Horner heeft laten weten dat er veel interesse is in het tweede stoeltje van Red Bull Racing. Het contract van Sergio Pérez loopt aan het einde van 2024 af. Volgens de teambaas is 'Checo' niet de enige kandidaat om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn vanaf 2025.

Eerder dit seizoen deden geruchten de ronde dat Pérez wellicht plaats moest maken bij de energydrankfabrikant. In de eerste vier à vijf Grands Prix kon de Mexicaan nog wel goed meekomen met Verstappen, maar na Miami maakte hij vijf uiterst slechte kwalificatiesessies mee die natuurlijk een grote impact hadden op zijn resultaten in de wedstrijden op zondag. Gelukkig is hij door Horner en hoofdadviseur Helmut Marko gerustgesteld dat het de bedoeling is dat hij in ieder geval zijn contract mag uitzitten.

Pérez en Ricciardo

Maar mag Pérez ook na 2024 nog wel bij Red Bull blijven? Volgens Horner zijn hij en reservecoureur Ricciardo niet de enige kandidaten voor het tweede stoeltje bij de regerend wereldkampioenen: "Het ligt aan de positie waarin we zitten en zoveel interesse is geweldig. En het is niet alleen van die coureurs [Pérez en Ricciardo], maar ook van coureurs daarbuiten als het gaat om 2025," vertelde de Brit bij Sky Sports News. "Checo is ontzettend populair binnen het team. Laten we niet vergeten wat hij deed in 2021 en zijn bijdrage voor het constructeurskampioenschap vorig jaar. Dit seizoen ligt hij tweede in de tussenstand. Hij is de enige coureur [naast Verstappen] die het gelukt is om een race te winnen." Het doel van Red Bull is momenteel om ervoor te zorgen dat Pérez weer op de zaterdagen kan meedoen.

Meer kandidaten

Naast Ricciardo, die Nyck de Vries sinds de Hongaarse Grand Prix heeft vervangen bij Scuderia AlphaTauri en de reservecoureur van Red Bull Racing blijft, en Pérez zijn er dus nog meer kandidaten. Yuki Tsunoda, die momenteel in zijn derde seizoen bij AlphaTauri zit, heeft aangegeven bij de Red Bull-familie te willen blijven, hopend op een kans bij het topteam. Liam Lawson is de tweede reservecoureur van Red Bull. De Nieuw-Zeelander maakte ook kans om De Vries te vervangen, maar, al wil Red Bull de Super Formula-titelkandidaat wel behouden, ze willen geen overhaaste beslissingen met hem maken. Marko heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de prestaties van Alexander Albon als achtervelder en vindt het spijtig dat hij nog voor de komende anderhalf jaar een contract heeft bij Williams. Maar zou de Thai bij Red Bull terug kunnen keren vanaf 2025? Ook McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri worden gelinkt aan het stoeltje naast Verstappen.