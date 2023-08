Vincent Bruins

Yuki Tsunoda finishte voor de derde keer dit seizoen in de punten tijdens de Grand Prix van België die afgelopen zondag werd verreden. Desondanks was de coureur van Scuderia AlphaTauri niet helemaal tevreden met zijn weekend. Hij maakte daar, en ook in Hongarije, namelijk een aantal foutjes en legt uit waarom.

De 23-jarige uit Sagamihara had tijdens de eerste tien Grands Prix van het Formule 1-seizoen Nyck de Vries naast zich. De Nederlander bleef puntloos en vanwege de teleurstellende resultaten werd hij na de wedstrijd op Silverstone de laan uitgestuurd. Red Bull-reservecoureur en achtvoudig racewinnaar Daniel Ricciardo werd uitgekozen als de vervanger. Tsunoda had nooit eerder zo'n ervaren coureur naast zich en die druk voelde hij dan ook. Hij spinde in de Sprint, maar op de zondag in België maakte hij het goed met de tiende plek.

Compleet nieuwe situatie

"Het is een uitdaging, maar de huidige situatie is dan ook compleet nieuw voor mij," vertelde Tsunoda tegenover Autosport. "Ik leer veel, zeker nu ik op moet tegen een ervaren coureur. En hij is niet alleen ervaren, maar ook echt een topcoureur. Ik wist al dat hij snel was, maar hoe hij zich gedraagt binnen het team is waarschijnlijk het tegenovergestelde vergeleken met mij. Dus ik heb nog een boel om te leren, een boel van hem. Ik had ook druk op mezelf gelegd en waarschijnlijk ben ik daarom ongeduldig geweest en heb ik een paar foutjes gemaakt in de afgelopen races. Maar ik ben tevreden [met P10 op Spa-Francorchamps] en ik heb het gevoel er klaar voor te zijn om tegen hem te vechten in de tweede helft van het seizoen."

Ritme verloren

De Japanner legde verder uit dat het verlies van de puntenfinish in Spanje zijn ritme verstoorde. Op Circuit de Barcelona-Catalunya kwam hij als negende over de streep, maar werd na een straf voor het eraf duwen van Zhou Guanyu geklasseerd als twaalfde. "Ik voelde me relaxed en ik zat best wel in een ritme. Na Barcelona waren er echter twee races waarin ik op ongelukkige wijze punten verloor. Toen ben ik het ritme kwijtgeraakt. Ik erken hoeveel ik nog moet verbeteren. [Op Spa-Francorchamps] was ik in dezelfde vorm die ik had aan het begin van het seizoen. Dus daar ben ik heel blij mee en nu moet ik gewoon blijven verbeteren," zo sloot Tsunoda af.