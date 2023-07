Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 16:03

Ondanks dat Scuderia AlphaTauri haar slechtste seizoen in de Formule 1 ooit meemaakt, heeft Yuki Tsunoda niet de behoefte om de renstal uit Faenza te verlaten. Hij heeft binnen de Red Bull-familie zijn plekje gevonden. Uiteraard hoopt hij ooit Max Verstappen te mogen vergezellen bij het wereldkampioenschapswinnende team, maar voor nu concentreert hij zich op zijn prestaties bij het B-team van de energydrankfabrikant. Zorgen over zijn contract heeft hij dan ook niet.

Tsunoda maakte zijn debuut in de koningsklasse in 2021 en dat jaar werd AlphaTauri zesde bij de constructeurs met 142 punten, mede dankzij een podium van Pierre Gasly in Azerbeidzjan en een vierde plaats van de Japanner in de finale in Abu Dhabi. AlphaTauri zakte terug naar de negende plek bij de constructeurs in 2022 en in 2023 ligt het Italiaanse team momenteel laatste. Tsunoda heeft de enige twee punten voor AlphaTauri gescoord. De twee Red Bull-teams zullen vanaf 2026 rijden met Ford-krachtbronnen en Honda maakt dan de overstap naar Aston Martin. Omdat Honda een Japans merk is, werd Tsunoda dan ook meteen met Aston Martin in verband gebracht, maar de coureur die vanaf de Hongaarse GP Daniel Ricciardo als teamgenoot zal hebben, lijkt daar geen interesse in te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Niet naar ander team

"Ik ben ontzettend blij om bij de Red Bull-familie te horen," vertelde Tsunoda tegenover Total-Motorsport.com. "Ik voel me hier comfortabel, ik kan gewoon mezelf zijn. Als coureur is het fijn om aandacht te krijgen van andere teams, maar momenteel ben ik tevreden bij AlphaTauri. Ze hebben me de afgelopen jaren gesteund, dus ik overweeg niet om naar een ander team te gaan. Als ik de kans krijg om naar Red Bull te gaan, dan zou dat wel geweldig zijn. Maar zoals ik al zei, ik denk niet teveel na [over 2024], en ik heb weinig reden om AlphaTauri te verlaten."

OOK INTERESSANT: Brundle vermoedt dat Red Bull-zitje tot de mogelijkheden behoort voor Ricciardo

Geen zorgen over contract

"Iedereen vertelt me dat ik zelfvertrouwen heb gehaald uit vorig jaar," legde de 23-jarige uit Sagamihara uit over zijn seizoen. "Maar tegelijkertijd, niet veel mensen hebben gekeken naar hoe mijn races verliepen vorig jaar. Tijdens de meeste kwalificatiesessies in droge weersomstandigheden versloeg ik Pierre. Dit jaar doe ik het echter beter in de race en de kwalificatie. Ik hoef me niet echt zorgen te maken over mijn contract. Ik concentreer me meer op wat ik moet doen in de race om resultaten te boeken."