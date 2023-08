Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 08:41 - Laatste update: 08:47

Voor de 28-jarige Nyck de Vries is het Formule 1-avontuur geëindigd in een deceptie. De Nederlander werd na tien wedstrijden in de koningsklasse vervangen door Daniel Ricciardo, maar laat tegenover Formule 1 Magazine weten dat het goed met hem gaat, ook onthult hij zijn toekomstplannen.

Na het stormachtige debuut van De Vries bij Williams tijdens de Grand Prix van Italië in 2022, stonden de teams voor hem in de rij. Uiteindelijk werd het AlphaTauri, na een gesprekje met Red Bull-adviseur Helmut Marko. De voormalig Formule E-kampioen bleek echter iets meer tijd nodig te hebben om op niveau te komen, dan AlphaTauri hem kon geven. Na tien wedstrijden in het huidige seizoen was de maat vol voor Marko, die besloot uiteindelijk om De Vries te vervangen door Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin maakte in openingsfase 2023 mogelijk gebruik van flexibele voorvleugel'

Afscheid AlphaTauri

Hoewel het uiteindelijke vertrek niet eens zo opmerkelijk was, was het moment van bekendmaking dat wel. De Vries heeft zich na de aankondiging dat Ricciardo zijn zitje zou gaan overnemen, stilgehouden. Op social media gaf hij een korte reactie op het geheel, maar dat had ook te maken met het nepnieuws dat in zijn naam werd verspreid.

'That’s life'

Het afscheid van de Formule 1 heeft hij inmiddels een plekje gegeven: "Maar that’s life. Het gaat nu eigenlijk best goed met me, dat is het belangrijkste." Daarnaast gaat de Nederlander weer de schoolbanken in: "Ik ga wat uitproberen met een studie, nu het kan." Wat betreft zijn toekomst in de racerij, daar is nog vrij weinig over bekend. Enkele Formule E-teams lijken interesse te hebben in de voormalig kampioen, maar ook in de IndyCar Serie lijkt er belangstelling te zijn in de diensten van de Nederlander.