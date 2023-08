Remy Ramjiawan

Donderdag 10 augustus 2023 13:59 - Laatste update: 14:16

Volgens Autosport kan de terugval van Aston Martin te maken hebben met het ingrijpen van de FIA. Zo wijst het Britse medium naar het mogelijke gebruik van flexibele voorvleugels en sinds de FIA strenger is geworden in de controle daarvan, zijn ook de prestaties van Aston Martin minder geworden.

Mike Krack, maar ook Fernando Alonso hebben de terugval van Aston Martin in 2023 beschouwd als een verkeerde richting in het pad van de ontwikkeling. Het team uit Silverstone wist namelijk vooral aan het begin van het seizoen op te vallen, maar vanaf de race in Barcelona, kon het eigenlijk niet meer meedingen om de podiumplekken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes heeft problemen met rijhoogte eindelijk getackeld: "Juiste richting gevonden"

Constructie voorvleugel

Het medium heeft vernomen dat de FIA dit jaar bijzonder veel aandacht heeft besteed aan de constructie van de voorvleugels. Dit om ervoor te zorgen dat er geen slimme trucjes worden gebruikt om het onderdeel uit te buiten. Het blijft een kat-en-muisspel tussen de teams en de FIA, waarbij de autobond eerder dit seizoen enige bezorgdheid heeft geuit over de constructie van verschillende voorvleugels. Daarbij bestond het vermoeden dat deze meer aan het doorbuigen waren, dan was toegestaan.

Aston Martin teruggefloten?

Tijdens de openingsfase van het seizoen was op enkele onboardbeelden het flexen van de voorvleugel van Alonso te zien. Na de race in Azerbeidzjan heeft de FIA actie ondernomen en informeel een aantal teams geadviseerd om veranderingen door te voeren om mogelijke problemen bij de volgende races te voorkomen. Aston Martin heeft niet bevestigd, maar ook niet ontkend, dat het team is aangesproken door de FIA. Toch melden enkele bronnen aan Autosport dat Aston Martin één van de teams was die wijzigingen moest aanbrengen.