Remy Ramjiawan

Donderdag 10 augustus 2023 12:39 - Laatste update: 14:12

Hoewel Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van België nog liet doorschemeren dat het porpoising misschien wel was teruggekeerd, onthult Mike Elliott juist dat Mercedes eindelijk het probleem met de rijhoogte van de auto heeft weten te tackelen.

Vorig jaar kon Mercedes de W13 niet even laag afstellen als de concurrentie. Het zorgde bij het team uit Brackley namelijk voor heel wat gehobbel. Middels een technische richtlijn van de FIA, die vanaf de race in Spa-Francorchamps (2022) gold, werden alle teams verplicht om een minimale rijhoogte aan te houden, maar ook dat was niet de oplossing voor Mercedes. In gesprek met Motorsport.com legt Elliott uit dat het Mercedes inmiddels is gelukt om een bredere window te bereiken met de rijhoogte en dat is vooral voor volgend jaar, goed nieuws.

Ontwikkeling W14 bruikbaar voor volgend seizoen

De technisch directeur van Mercedes legt uit dat het team op dit moment niet alleen aan de auto van volgend jaar denkt. In het huidige seizoen knokt het namelijk ook om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. "We willen races en kampioenschappen winnen. Dat is onze hoofdfocus en al ons werk is daarop gericht. Als je een compleet andere auto voor volgend jaar wil, dan is het moeilijk om daarvoor genoeg tijd in de windtunnel te hebben. Het rijden met de auto van dit jaar helpt ons in het beter begrijpen van de wagen en het helpt ons om op de baan de bolide beter te begrijpen. Dat gaat niet ten koste van de auto van volgend jaar", zo legt Elliott uit over de koers die Mercedes heeft gekozen.

Rijhoogte getackeld

De Mercedes van 2024 moet gaan doen wat de voorgangers niet konden, een echte kampioenskandidaat worden. Daarvoor moest het team echter wel de kinderziektes uit de auto krijgen en de rijhoogte is sinds de introductie van het nieuwe reglement al een probleem geweest voor Mercedes. "We moeten in de testsessies een richting kiezen en daar op bouwen. Als we besluiten dat we een auto op een hogere of lagere rijhoogte willen bouwen, dan willen we per hoogte drie runs per week doen en komen we nergens. We moeten nu dus een richting kiezen en die kunnen we, naarmate we meer leren, lichtelijk aanpassen. Ik denk dat we de juiste richting hebben gevonden voor deze winter."