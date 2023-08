'Hamilton persoonlijk gecontacteerd door Ferrari-topman en kreeg contract aangeboden'

Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 17:57

De toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1 blijft nog altijd onzeker. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes loopt eind dit seizoen af. Noch bij zijn huidige werkgever noch bij een ander team zou hij zijn handtekening hebben gezet.

Hamilton begon zijn carrière in de koningsklasse in 2007 bij McLaren. In zijn debuutseizoen liep hij de wereldtitel mis op één puntje, maar hij nam revanche in 2008 door juist met één punt voorsprong de wereldbeker binnen te slepen. Hij bleef bij het team uit Woking tot en met 2012, voordat hij de overstap maakte naar de Zilverpijlen. Bij Mercedes heeft Hamilton 82 van in totaal 103 overwinningen en zes van zijn zeven kampioenschappen behaald. Sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022 heeft hij echter niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan.

Onzekerheid

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt eind dit seizoen af en de twee partijen zouden nog altijd niet zijn overeengekomen. Teambaas Toto Wolff ziet hem liever niet vertrekken: "Ik doe er alles aan om hem te laten blijven," zo liet de Oostenrijker eerder weten in het radioprogramma Desert Island Discs van de BBC. In een gesprek met Autosport vertelde Wolff ook nog over de contractonderhandelingen: "Ik weet dat het er een beetje onzeker uitziet dat dit nog niet gedaan en voltrokken is." Om de zaak nog onzekerder te maken, is nu het nieuws naar buiten gekomen dat Hamilton persoonlijk zou zijn gecontacteerd door een topman van Ferrari.

John Elkann

De Italiaanse journalist en Scuderia Ferrari-insider Leo Turrini nodigde Formule 1-fans uit om vragen aan hem te stellen via zijn blog op Quotidiano, een van de grootste nieuwswebsites van Italië. Er kwamen ook vragen over Hamilton binnen. "Hij is persoonlijk gecontacteerd door John Elkann," zo wist Turrini te bevestigen. Elkann is uitvoerend voorzitter van Ferrari en autogigant Stellantis evenals de CEO van Exor, een investeringsbedrijf met aandelen in Ferrari. Turrini legde uit dat Hamilton een contractaanbod zou hebben afgewezen: "Ik begrijp dat hij beleefd heeft geantwoord met 'Nee, dank u'. En helaas is het wel te snappen waarom." Ferrari vecht dit seizoen met Aston Martin om de derde plek in het constructeurskampioenschap en heeft ondertussen een flinke achterstand op Mercedes opgelopen.