Jeen Grievink

Donderdag 31 augustus 2023 15:06 - Laatste update: 15:32

Lewis Hamilton (38) en Mercedes maakte zojuist bekend dat er een akkoord is bereikt over een nieuw contract tot en met het seizoen van 2025. In een eerste reactie laat Hamilton weten 'dat het verhaal nog niet af is' en dat hij daarom heeft bijgetekend. Ook deelt hij alvast een waarschuwing uit aan Max Verstappen en Red Bull Racing: "Wij zullen weer winnen."

Het heeft maanden geduurd, maar vandaag ging de kogel dan eindelijk door de spreekwoordelijke kerk: Hamilton heeft zijn contract met Mercedes verlengd tot en met het seizoen van 2025. Alle geruchten over een eventueel pensioen of een overstap naar Ferrari kunnen zodoende per direct de prullenbak in. Hamilton blijft bij het team waar hij sinds zijn komst bijzonder succesvol is gebleken. De Brit heeft inmiddels zeven wereldtitels achter zijn naam staan, waarmee hij het record van meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden deelt met Michael Schumacher. Hamilton is vastberaden het record alleen in handen te krijgen en gaat dan ook op jacht naar titel nummer acht.

Hamilton geeft korte terugblik op verblijf bij Mercedes

In een eerste reactie op zijn contractverlenging blikt Hamilton terug op de afgelopen jaren. "We dromen er iedere dag van om de beste te zijn en we hebben de afgelopen tien jaar samengewerkt om dat doel te bereiken", zo begint hij. "Aan de top komen gebeurt niet van de ene op de andere dag of in een korte periode, het vergt inzet, hard werken en toewijding. En het is een eer geweest om onze weg richting de geschiedenisboeken te verdienen met dit ongelooflijke team."

Hamilton wil "dromen najagen en opnieuw gaan winnen"

Het tweede deel van zijn reactie, is een blik op de toekomst. Een toekomst waarin hij hoopt Max Verstappen en Red Bull Racing van de troon te stoten. "We zijn nog nooit zo hongerig geweest om te winnen", zo zegt Hamilton, die sinds 2021 het stokje heeft moeten overgeven aan Verstappen. "We hebben geleerd van elk succes, maar ook van iedere tegenslag." Vervolgens deelt hij alvast een waarschuwing uit: "We blijven onze dromen najagen, we blijven vechten, ongeacht de uitdaging en we zullen opnieuw gaan winnen."

"Ons verhaal is nog niet af"

Hamilton laat ook tussen neus en lippen door weten waarom hij heeft besloten zijn contract tot eind 2025 te verlengen. "Ik ben het team dankbaar dat ze mij zowel op als naast de baan hebben gesteund", zo zegt de zevenvoudig wereldkampioen uit Stevenage. "Ons verhaal is nog niet af. We zijn vastbesloten om samen meer te bereiken en we zullen niet stoppen totdat we dat gedaan hebben."