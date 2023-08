Jeen Grievink

Lewis Hamilton maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Italië bekend dat hij zijn contract bij Mercedes heeft verlengd tot 2025. Vanmiddag schoof hij aan bij de pers en ging hij in op de vragen omtrent zijn nieuwe verbintenis. Eén van die vragen was of hij denkt wraak te kunnen nemen voor Abu Dhabi 2021.

Met zijn 38 jaar is Hamilton absoluut niet de jongste meer, maar de zevenvoudig wereldkampioen voelt zich geenszins opgebrand. Hij verlengde zijn contract bij Mercedes dan ook met twee seizoenen, in de hoop in deze periode jacht te kunnen maken op zijn achtste wereldtitel. Of zijn leeftijd hem hierbij in de weg gaat zitten? "Als ik kijk naar mensen als Tom Brady (ex-American Football-speler van 46 jaar, red.), dat is zo'n geweldige atleet die laat zien wat je vandaag de dag kunt doen. Hij is echt een rolmodel op dat vlak. Ik had het voorrecht om met hem te spreken en om te begrijpen wat hij heeft gedaan en doet om zichzelf in vorm te houden", zo reageert Hamilton, tegenover onder andere GPFans, op zijn leeftijd.

Talent en passie belangrijker dan leeftijd

Hamilton kan wat betreft zijn leeftijd hoop putten uit Fernando Alonso. De Spanjaard is met zijn 42 jaar nog een stukje ouder dan Hamilton, maar verkeert momenteel in topvorm. Ziet hij dat zelf ook zo? "Ja natuurlijk, het is geweldig om te zien. Hij was hier al veel eerder dan ik er was, ging met pensioen en kwam terug. En hij levert nu geweldig werk. Dat laat zien dat je talent je echt kan leiden, zolang je de passie hebt. Dan kun je doorgaan", aldus een instemmende Hamilton.

Wil Hamilton wraak nemen voor Abu Dhabi 2021?

Vervolgens kreeg de zevenvoudig wereldkampioen de vraag hoe groot zijn motivatie is om wraak te nemen voor 2021. Hamilton verloor toen in de slotrace in Abu Dhabi het kampioenschap aan Max Verstappen. "Wat betreft dat 2021-ding, ik ben niet echt een wraakzuchtig persoon. Het gaat niet om wraak of boetedoening. Dat is het verleden en we kunnen niets doen aan het verleden", zo reageert Hamilton nuchter.

Hij vervolgt: "Wat we wel kunnen doen is harder werken, preciezer zijn, beter worden en vooruitgang boeken. En ik geloof oprecht dat we met dit team meer kampioenschappen en races kunnen winnen, dus daar stop ik mijn energie in."