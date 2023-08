Vincent Bruins

Toto Wolff hoopt dat Lewis Hamilton ervoor kiest om bij Mercedes te blijven. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt aan het einde van dit seizoen af, maar een nieuwe handtekening is nog altijd niet gezet.

Hamilton komt al sinds 2013 uit voor de Duitse renstal. Samen hebben ze zes rijderskampioenschappen en acht constructeurskampioenschappen binnengesleept. Sinds de introductie van de huidige technische reglementen aan het begin van 2022, heeft Red Bull Racing de dominantie van de Zilverpijlen kunnen doorbreken en de 38-jarige uit Stevenage heeft sinds Saoedi-Arabië 2021 dan ook nog geen enkele Grand Prix gewonnen.

Wederopstanding

"Ik doe er alles aan om hem te laten blijven," legde Wolff uit in het radioprogramma Desert Island Discs van de BBC. "Ik denk niet dat het nodig is om hem verder te overtuigen. Hij weet namelijk al het goede dat we hier hebben en, ook al hebben we het lastig met de auto dit seizoen, en ook vorig jaar, hij zal deel uitmaken van de wederopstanding van het team." Geruchten doen de ronde dat Hamilton 250 miljoen Britse pond (ongeveer 289 miljoen euro) eist voor een deal van vijf jaar. Dan zou hij tot en met 2028 voor Mercedes uitkomen. Ook het huidige contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing loopt eind dat jaar af.

Nooit denken aan scheiden

Wolff ging vervolgens verder in op zijn relatie met Hamilton: "Het soort vergelijking dat ik hem gaf, is dat ik ook ruzie heb met [mijn vrouw] Susie. Zelfs als we tegen elkaar schreeuwen, wat niet vaak gebeurde, maar zelfs als we ruzie hebben, is er nooit een gedachte aan scheiden, en daarom zei ik tegen hem: 'Ik wil niet van je scheiden en jij ook niet, omdat ik de beste coureur in onze auto's wil en jij de beste auto wilt hebben'. Zo kwamen we tot de conclusie dat we conflicten kunnen hebben, we kunnen een sfeer creëren waarin we brutaal eerlijk tegen elkaar kunnen zijn, en soms zijn we het erover eens dat we het oneens zijn, maar we gaan verder," aldus de Oostenrijker.